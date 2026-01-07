中榮爆放任「無照廠商代刀」 衛福部喊「要查」密醫最高可處5年徒刑

根據CTWANT報導，台中榮總3名醫師遭爆放任無照醫材廠商進開刀房執刀手術，自己一旁納涼觀看，時間超過3年。衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，若查明確有非醫師、無相關執業資格者實際執行手術行為，即已構成密醫，將依《醫師法》第28條處分，最重可處六個月以上、五年以下有期徒刑，得併科30萬元以上、150萬元以下罰金。

對於，中榮神經外科有三位醫師被爆，讓無照醫材廠商代刀。劉玉菁說，今天就會發函給台中市衛生局，由地方衛生單位查處，台中市政府衛生局已發布新聞稿指出，將組成跨局處小組來查明此事。

劉玉菁表示，若查明確有非醫師、無相關執業資格者實際執行手術行為，即已構成密醫，將依《醫師法》第28條處分，最重可處六個月以上、五年以下有期徒刑，並得併科30萬元以上、150萬元以下罰金。

劉玉菁說，醫院也要負相關的責任，除個人責任外，醫療機構本身也難辭其咎。依《醫療法》第108條規定，醫療機構若容留密醫執行醫療業務，可處五萬元以上、50萬元以下罰鍰，並視違規科別，處以一個月以上、一年以下停業處分；情節重大者，最嚴重可廢止其開業執照。

至於傳出約有180名病患可能受到影響，劉玉菁表示，建議病患第一步可先向院方提出申訴，要求院方說明並進行後續協調。目前還不清楚是否已發生對病患造成實際傷害或醫療糾紛的情況，如果有需要外部介入，衛生局才會進一步介入協助。

對於外界質疑手術室人員管理與身分管控是否出現漏洞，劉玉菁回應，醫院評鑑制度中本就設有人員管理與安全規範，攸關民眾生命安全，後續將視調查結果，檢視現行制度是否需要強化程序或管理強度。