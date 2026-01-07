影／騎士毒駕闖紅燈還滑手機拒檢逃 海山警追捕壓制開13萬餘元罰單

新北市海山警昨晚11時許巡邏時發現騎機車的27歲張男闖紅燈，還邊騎邊用手機，不料張男拒檢逃逸。警方追捕後在板橋火車站旁將張男攔下壓制，發現他毒品唾液快篩呈陽性，詢後依公危、毒品等罪嫌送辦，並開出22張罰單，共開罰13萬1300元罰款。

據了解，27歲張男昨天深夜11時許騎機車沿板橋區民生路三段行駛，行經四維路128巷口時竟違規闖紅燈，還同時使用手機。海山警員巡邏經過發現趨前欲攔停盤查，不料張男見狀竟拒檢還加速逃逸。

警員立即啟動線上快打警力攔截圍捕，發現張男逃逸沿途違規變換車道、未依規定使用方向燈及逆向，警員最後在縣民大道與新站路板橋火車站附近將張男攔下壓制。警方對張男進行毒品唾液快篩發現呈陽性反應，詢後依公共危險（毒駕）、毒品等罪嫌移送法辦。

另外張男不服稽查取締、闖紅燈、危險駕駛、不依規定使用方向燈、騎乘人行道等行為，警方共計開出22張罰單，總開罰金額達13萬1300元，並當場扣車及吊扣牌照2年。