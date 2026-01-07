聽新聞
0:00 / 0:00
影／深夜直擊三重警圍捕機車 民眾鐵口直斷「有毒品」
新北市三重區昨天深夜有8名員警在五華街圍捕攔查機車，驚動附近大樓住戶拍照貼網，鐵口直斷「這應該是…有毒品」。果不其然，警方在騎士和乘客身上各搜出「喪屍煙彈」，且唾液快篩驗出陽性反應涉嫌毒駕危害公共安全。
員警昨晚11時40分巡邏經元信二街、仁愛街口，停等紅燈時眼前出現1輛共享機車搖搖擺擺通過，甚至跨越道路中線逆向行駛，立刻追上前示意停車，但對方拒檢加速逃逸，員警立刻鳴笛尾隨並通報攔截圍捕，迅速在五華街、自強路口攔下，支援警網也趕抵。
警方隨後在36歲劉姓騎士、49歲曾姓乘客身上各搜出電子煙主機和依托咪酯煙彈，立即上銬帶回派出所，劉男經唾液快篩呈毒品陽性反應，涉嫌毒駕依規定舉發並查扣車輛，同時告發逆向行駛及未依規定使用方向燈交通違規。警詢後2人分別依違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言