快訊

115學測自然／加強長文閱讀及圖表能力 非洲豬瘟、堰塞湖時事應留意

菲律賓近海發生6.7地震 暫無傷亡通報、官方警告恐有餘震

恐嚇槍擊盧秀燕！台中偵查佐遭起訴…曾記功5次還是警專第一名畢業

聽新聞
0:00 / 0:00

恐嚇槍擊盧秀燕！台中偵查佐遭起訴…曾記功5次還是警專第一名畢業

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台北捷運、中山站去年12月19日發生隨機殺人引起恐慌，台中市警局第二分局黃姓偵查佐事後竟發文揚言對長官爆頭、在盧秀燕腦門開三槍，遭搜索、收押；檢方查出，黃警職資歷3年，記功5次、嘉獎203次，同學也證稱她是「警專第一名畢業」，辨識行為能力正常，依恐嚇罪嫌起訴她。

台中地檢署查出，黃女12月19日晚上6點起至21日下午3點間，在警職同學通訊軟體LINE群組「台中直直衝」內留言「猜猜闕OO會被誰開槍爆頭」、「好想知道誰可以一槍把闕OO打死」。

黃還在Threads標題「台中人集合囉！」內文為「#快訊／模仿犯？不明帳戶放話『台中新光目標50人』：張文是我兄弟」新聞擷圖貼文下，留言稱「只有我可以當號召者」、「不然要像我一樣去撿槍掃射才知道閉上臭嘴嗎」

黃22日再PO文「直接在盧秀燕腦門開三槍讓全世界來修理他」，並附上台中購物節人形立牌廣告，其中盧的看板臉部遭毀損破壞，意指欲對盧市長腦部開槍。

檢方訊時，黃女否認恐嚇，辯稱都是在罵發文者，她要讓看到的人害怕才知道不可以玩，發文時都是用幾乎平靜心情打下文字，並稱「若發文者的心情很平靜，剩下的情緒都是看到的人的。」

她還說，自己受訓時或擔任警職期間的射擊成績都滿分，也有實際使用過槍枝，最近一次測驗成績為100分、99 分，得到嘉獎，也會防身術，曾辦理過偵查案件。

黃女同學也證稱，黃就學時期與他人相處正常，「為警專第一名畢業。」去年見她情緒不穩，會胡言亂語但不會有攻擊行為，應無遭單位霸凌。

檢方也查，黃女警是警職超過3年，期間記功5次、嘉獎累計203次，可見她具備優秀學經歷，辨識行為違法之能力應無庸置疑。

中檢也說，張、黃在重大隨機暴力事件甫發生、社會高度恐慌與公共安全信賴亟待修復時，在網路發表恐嚇及煽惑暴力言論，尤其黃女具警職身分，對法令知悉程度及社會信賴程度均高於一般民眾，其言行動搖公權力形象，對公共安全危害尤鉅。

另名清水區張姓男子以特定暱稱帳號，在社群媒體公開留言描述大規模隨機殺人計畫及相關暴力行為內容， 足以使一般人產生恐懼不安。

檢方偵結依恐嚇公眾罪嫌起訴2人，建請法院從重量刑。

台中二分局黃姓女偵查佐揚言對長官爆頭、在盧秀燕腦門開槍，甚至號召槍擊等，檢方以她涉嫌恐嚇公眾將其向法院聲押獲准。圖／讀者提供
台中二分局黃姓女偵查佐揚言對長官爆頭、在盧秀燕腦門開槍，甚至號召槍擊等，檢方以她涉嫌恐嚇公眾將其向法院聲押獲准。圖／讀者提供

恐嚇 台北捷運 殺人 盧秀燕

延伸閱讀

台中廚餘機補助限量1萬台賣到缺貨！盧秀燕：盤點經費、設防弊機制

補助廚餘機1萬台…開放申請3天名額剩一半 盧秀燕：評估加碼

台中廚餘機萬台補助反應熱烈 盧秀燕：評估是否加碼

藍營台中市長「姐弟之爭」傳16日協調 盧秀燕不表態、有動作

相關新聞

恐嚇槍擊盧秀燕！台中偵查佐遭起訴…曾記功5次還是警專第一名畢業

台北捷運、中山站去年12月19日發生隨機殺人引起恐慌，台中市警局第二分局黃姓偵查佐事後竟發文揚言對長官爆頭、在盧秀燕腦門...

影／騎士毒駕闖紅燈還滑手機拒檢逃 海山警追捕壓制開13萬餘元罰單

新北市海山警昨晚11時許巡邏時發現騎機車的27歲張男闖紅燈，還邊騎邊用手機，不料張男拒檢逃逸。警方追捕後在板橋火車站旁將...

影／深夜直擊三重警圍捕機車 民眾鐵口直斷「有毒品」

新北市三重區昨天深夜有8名員警在五華街圍捕攔查機車，驚動附近大樓住戶拍照貼網，鐵口直斷「這應該是…有毒品」。果不其然，警...

高雄男跨年夜掏槍打傷2人獲無保請回 檢抗告成功更裁「羈押」

跨年夜高雄市三民區驚傳槍擊，劉姓男子不滿民眾放煙火吵到他，當街開槍造成2傷，被逮後依殺人未遂罪嫌送辦，檢方聲請羈押，法官...

「小英男孩」涉貪300萬交保確定！ 法官駁回檢方抗告

號稱「小英男孩」的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，任內涉向東煒建設董事長父子陳健盛、陳冠滔收賄198萬元關說...

基隆和平島傳砍人！談判離婚起爭執 狠心妻子疑夥同友人砍丈夫

基隆市林姓男子今早在女性友人住處，遭人持刀殺傷，送醫後脫險，林男對案情多所保留。警方查出他與周姓妻子正在談離婚，周女今...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。