聽新聞
0:00 / 0:00
高雄男跨年夜掏槍打傷2人獲無保請回 檢抗告成功更裁「羈押」
跨年夜高雄市三民區驚傳槍擊，劉姓男子不滿民眾放煙火吵到他，當街開槍造成2傷，被逮後依殺人未遂罪嫌送辦，檢方聲請羈押，法官卻裁定無保請回，讓檢警錯愕。檢方元旦下午火速提出抗告，高雄高分院撤銷發回，劉昨天到案後，法院當庭羈押。
去年跨年夜晚間11時30分許，50歲劉姓男子搭車行經三民區天祥路與鼎金後巷口，見田姓男子與黃姓女子等一行人在路邊施放煙火，劉男認為遭到吵鬧，雙方發生口角。
劉男當街掏槍射擊，田姓男子胸部及小腿遭子彈擊中，血流如注，黃女手指也擦傷。警方逮捕劉男後起獲作案槍支，全案依殺人未遂及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送。
檢方複訊後，向法院聲請羈押，但法官認為劉男認罪，且槍枝已查扣，裁定無保請回，聲押結果讓檢警錯愕，檢方元旦下午不服火速提出抗告。
全案經高雄高分院撤銷發回，高雄地院昨通知劉男到案，由主任檢察官甘若蘋、檢察官陳威呈蒞庭陳述，法官審酌劉犯行，改裁定羈押，未禁見。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言