高雄男跨年夜掏槍打傷2人獲無保請回 檢抗告成功更裁「羈押」

跨年夜高雄市三民區驚傳槍擊，劉姓男子不滿民眾放煙火吵到他，當街開槍造成2傷，被逮後依殺人未遂罪嫌送辦，檢方聲請羈押，法官卻裁定無保請回，讓檢警錯愕。檢方元旦下午火速提出抗告，高雄高分院撤銷發回，劉昨天到案後，法院當庭羈押。

去年跨年夜晚間11時30分許，50歲劉姓男子搭車行經三民區天祥路與鼎金後巷口，見田姓男子與黃姓女子等一行人在路邊施放煙火，劉男認為遭到吵鬧，雙方發生口角。

劉男當街掏槍射擊，田姓男子胸部及小腿遭子彈擊中，血流如注，黃女手指也擦傷。警方逮捕劉男後起獲作案槍支，全案依殺人未遂及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送。

檢方複訊後，向法院聲請羈押，但法官認為劉男認罪，且槍枝已查扣，裁定無保請回，聲押結果讓檢警錯愕，檢方元旦下午不服火速提出抗告。