115學測自然／加強長文閱讀及圖表能力 非洲豬瘟、堰塞湖時事應留意

菲律賓近海發生6.7地震 暫無傷亡通報、官方警告恐有餘震

恐嚇槍擊盧秀燕！台中偵查佐遭起訴…曾記功5次還是警專第一名畢業

「小英男孩」涉貪300萬交保確定！ 法官駁回檢方抗告

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

號稱「小英男孩」的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，任內涉向東煒建設董事長父子陳健盛、陳冠滔收賄198萬元關說供電，3人偵查中羈押禁見，起訴後，鄭獲法官裁定300萬元交保，陳健盛、陳冠滔各200萬元交保，檢方抗告，台北地院組合議庭審查，駁回檢方抗告，3人交保確定。

合議庭表示，受命法官所為的具保處分，與合議法院所為的具保裁定，充其量僅係決定主體的不同，除此之外，具保決定的效力，對於當事人之影響均無不同，且檢察官為當事人一環可提準抗告。

裁定並說，檢察官是對受命法官所為關於具保等處分不服，雖具狀誤為抗告，但依刑事訴訟法規定，應視為已有撤銷原處分的聲請。

合議庭審查認為，受命法官審酌卷證認為，鄭亦麟等3人犯罪嫌疑雖重大，且具有羈押的原因，但無羈押的必要，原具保等處分以替代羈押，已詳細敘明判斷理由，並未違反比例原則或濫用裁量權，因此，3人交保應予以維持，檢方指原處分不當，應予駁回。

檢方調查，鄭亦麟2018年2月至2020年4月、2022年1月至2024年8月擔任綠推中心副執行長，東煒因計畫在台北市內湖區興建安康數據中心，找鄭亦麟協助，鄭向時任台電副總蕭勝任請託台電公司准予東煒新設用電案增加10MW。

2022年7月，鄭亦麟多次與陳健盛、陳冠滔商議交付賄賂方式，雙方達成以東煒支付鄭「顧問費」方式行賄198萬元，陳氏父子後作帳將198萬元不實拆分為4筆工程款項掩飾。

「小英男孩」鄭亦麟（圖）於經濟部綠能科技產業推動中心副執行長任內，涉向東煒建設董事長父子陳健盛、陳冠滔收賄198萬元施壓台電。圖／聯合報系資料照片
「小英男孩」鄭亦麟（圖）於經濟部綠能科技產業推動中心副執行長任內，涉向東煒建設董事長父子陳健盛、陳冠滔收賄198萬元施壓台電。圖／聯合報系資料照片

鄭亦麟 法官

