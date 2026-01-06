基隆和平島傳砍人！談判離婚起爭執 狠心妻子疑夥同友人砍丈夫

基隆市林姓男子今早在女性友人住處，遭人持刀殺傷，送醫後脫險，林男對案情多所保留。警方查出他與周姓妻子正在談離婚，周女今天涉嫌夥同陳姓等3名男子，與林男談判時起爭執，陳男等3人持刀行凶。警方今天逮捕周女和陳姓、曾姓男子，游男逃逸，全案依殺人未遂罪嫌偵辦。

基隆市消防局今早9時許，接到1名女子報案，家中有人受傷。消防人員到場時，看到56歲林男左手、左腳和左腹部都有刀傷，將他送往衛生福利部基隆醫院急救後，轉入加護病房觀察，暫無生命危險。

寧靜的和平島發生凶殺案，居民關注。警方調查時，報案女子說起床後步出房門，看到林男在客廳受傷，不知原因，林男則對案情多所保留表示意見。案發地點的市場攤販說，在救護車出現前，有看到3名男子從公寓下樓後，快步離開。

基隆警第二分局與基隆市警局刑警大隊組成專案小組，調閱現場周邊監視影像及查訪附近居民，鎖定涉案人身分後，向基隆地方法院聲請拘票及搜索票查緝。

警方今天下午在中正區中船路發現涉案的租賃車，在附近埋伏。34歲陳男最早出現，靠近車子時被捕。45歲周女和44歲曾男及游姓男子發現異狀，分頭逃逸。警方及時抓到周女和曾男，但被游男逃脫。另1名未涉凶殺案，但與4人同時出現的游姓男子，警方查出他是通緝犯，一並逮捕。

警方查出周女開車載3名男子前往和平島後，周女在車上等待，陳男、曾男和在逃的游男上樓，要求林男同意離婚時，雙方發生爭執，並在殺傷林男後逃離現場。林指陳男持刀行凶，但陳否認。周女則辯稱，不知道會演變成凶殺案。

