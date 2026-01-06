快訊

獨／戴口罩不能在ATM領錢？避免擾民 金管會將朝三大方向拍板

低溫、海象不佳…F-16飛官跳傘逃生下落不明 2救援利器拚黃金時間

度蜜月返台才2天！F-16戰機上尉疑跳傘失聯 民眾曝平時為人親切

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆和平島傳砍人！談判離婚起爭執 狠心妻子疑夥同友人砍丈夫

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市林姓男子今早在女性友人住處，遭人持刀殺傷，送醫後脫險，林男對案情多所保留。警方查出他與周姓妻子正在談離婚，周女今天涉嫌夥同陳姓等3名男子，與林男談判時起爭執，陳男等3人持刀行凶。警方今天逮捕周女和陳姓、曾姓男子，游男逃逸，全案依殺人未遂罪嫌偵辦。

基隆市消防局今早9時許，接到1名女子報案，家中有人受傷。消防人員到場時，看到56歲林男左手、左腳和左腹部都有刀傷，將他送往衛生福利部基隆醫院急救後，轉入加護病房觀察，暫無生命危險。

寧靜的和平島發生凶殺案，居民關注。警方調查時，報案女子說起床後步出房門，看到林男在客廳受傷，不知原因，林男則對案情多所保留表示意見。案發地點的市場攤販說，在救護車出現前，有看到3名男子從公寓下樓後，快步離開。

基隆警第二分局與基隆市警局刑警大隊組成專案小組，調閱現場周邊監視影像及查訪附近居民，鎖定涉案人身分後，向基隆地方法院聲請拘票及搜索票查緝。

警方今天下午在中正區中船路發現涉案的租賃車，在附近埋伏。34歲陳男最早出現，靠近車子時被捕。45歲周女和44歲曾男及游姓男子發現異狀，分頭逃逸。警方及時抓到周女和曾男，但被游男逃脫。另1名未涉凶殺案，但與4人同時出現的游姓男子，警方查出他是通緝犯，一並逮捕。

警方查出周女開車載3名男子前往和平島後，周女在車上等待，陳男、曾男和在逃的游男上樓，要求林男同意離婚時，雙方發生爭執，並在殺傷林男後逃離現場。林指陳男持刀行凶，但陳否認。周女則辯稱，不知道會演變成凶殺案。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

基隆市周姓女子今邀陳姓、曾姓男子同行，與林姓丈夫談判離婚時發生爭執，周女等人持刀殺傷林男後逃離現場。警方傍晚逮捕3人，今晚依殺人未遂等罪嫌移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市周姓女子今邀陳姓、曾姓男子同行，與林姓丈夫談判離婚時發生爭執，周女等人持刀殺傷林男後逃離現場。警方傍晚逮捕3人，今晚依殺人未遂等罪嫌移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市周姓女子今邀陳姓、曾姓男子同行，與林姓丈夫談判離婚時發生爭執，周女等人持刀殺傷林男後逃離現場。警方傍晚逮捕3人，今晚依殺人未遂等罪嫌移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市周姓女子今邀陳姓、曾姓男子同行，與林姓丈夫談判離婚時發生爭執，周女等人持刀殺傷林男後逃離現場。警方傍晚逮捕3人，今晚依殺人未遂等罪嫌移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市周姓女子今邀陳姓、曾姓男子同行，與林姓丈夫談判離婚時發生爭執，周女等人持刀殺傷林男後逃離現場。警方傍晚逮捕3人，今晚依殺人未遂等罪嫌移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市周姓女子今邀陳姓、曾姓男子同行，與林姓丈夫談判離婚時發生爭執，周女等人持刀殺傷林男後逃離現場。警方傍晚逮捕3人，今晚依殺人未遂等罪嫌移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 毒品 妻子 離婚 殺人未遂 和平島

延伸閱讀

SBL球員余祥平回基隆母校指導學弟妹 謝國樑：基隆黑鳶隊最關心下一代

連光電板都偷 恆春警方破獲4名毒犯組成電纜線竊盜集團

被傳和小7歲老公離婚！王俐人親自回應了

才無辜幫友人背債 王俐人被爆去年底已經離婚

相關新聞

低溫襲台遇期末考周 桃園21歲男大生課堂突昏倒送醫仍不治

桃園市某大學傳出有學生昨在上課時，疑似因天冷突然昏倒失去呼吸心跳，現場緊急CPR及AED急救，經送醫後仍死亡，引發同系學...

基隆和平島傳砍人！談判離婚起爭執 狠心妻子疑夥同友人砍丈夫

基隆市林姓男子今早在女性友人住處，遭人持刀殺傷，送醫後脫險，林男對案情多所保留。警方查出他與周姓妻子正在談離婚，周女今...

影／高度仿真iPhone手機與卡片盒...摺疊式改造手槍 讓刑警誤認是玩具

台南市刑警大隊追查槍砲案，在陳姓男子屋內搜出外型高度仿真iPhone手機與卡片盒的「摺疊式改造手槍」，連專案人員初步都看...

影／桃園警方追可疑車輛拽人下車惹議 網路風向一面倒

網路昨天流傳一段影片，桃園市龜山警方追緝可疑車輛，從駕駛座上拉下嫌犯，但顧不及嫌犯車輛未拉手剎車並向前滑行，引發民眾質疑...

苗栗市區隨機砍人害一名婦人挫傷 檢方從速、從嚴起訴

苗栗市區上個月25日發生何姓男子涉嫌持刀攻擊婦人受傷，揮舞恐嚇超商店員案，苗栗檢方從速、從嚴，今天偵結依傷害罪、恐嚇罪嫌...

彰化福寶濕地蚵棚發現男屍 救難人員步行1.5公里運回遺體

彰化縣福興鄉福寶濕地今天上午一名蚵農前往外海蚵棚作業時，意外在蚵架上發現一具男性遺體，隨即通報消防與警方到場處理。警方表...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。