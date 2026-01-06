影／高度仿真iPhone手機與卡片盒...摺疊式改造手槍 讓刑警誤認是玩具

快訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市刑警大隊追查槍砲案，在陳姓男子屋內搜出外型高度仿真iPhone手機與卡片盒的「摺疊式改造手槍」，連專案人員初步都看不出是槍支；兩微型槍支具備隱蔽、易攜帶及高度迷惑性，將對執法人員與社會大眾安全構成極大威脅，將擴大追查有多少類似槍支流向市面。

台南市刑大偵三隊2024年底偵辦一起槍砲案，調閱大量資料進行分析，向上溯源鎖定槍支源，研判是老家在仁德區、45歲有毒品前科的陳姓男子，隨即與白河警分局組成專案小組，報請台南地檢署檢察官陳琨智指揮偵辦；針對陳進行偵蒐，並分析過濾涉案處所長期監控。

警方調查，陳姓男子涉嫌從事販售槍支交易，但不在網路上談生意，僅能透過老客戶牽線，不隨意跟陌生人接觸；`案經數月的蒐證、跟監，掌握陳住在善化區的租屋處，陳不會不斷變換租屋地點，出門也沒有特別變裝，警方為釐清其上下游及交易對象，持續監控數個月。

去年11月底，專案小組研判時機成熟，持搜索票前往，將陳逮捕，搜索時發現一件外觀宛如iPhone手機物品以及一件有點像打火機的卡片盒；起初連專案人員都一度誤以為是玩具，所幸經細心檢視，發現兩物可摺疊展開，赫見扳機、彈室、撞針等完整槍枝結構。

警方起獲非制式卡片型手槍1枝、手機型手槍1枝、霰彈槍子彈2顆等證物，初步研判為具殺傷力的改造手槍；二支查扣槍枝為罕見的微型槍枝，外型乍看為薄型卡片盒及蘋果牌手機，經摺疊展開後竟成為一把手槍，可裝填2發子彈，便於攜帶及偽裝，目前已送刑事局鑑驗。

專案小組擴大溯源追查槍枝來源，確認陳的上游為49歲、仁德區人的官姓男子（因槍砲案目前在監服刑），去年12月底借訊官；據了解，官是透過網路購買「摺疊手機造型玩具槍」後，自行改造槍支再轉售牟利，每支獲利約2至5萬元不等。

初步了解，官改造槍支行為約自5年前開始，他改造後交給陳姓男子販售，全案詢後依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例移送台南地檢署偵辦；由於二支摺疊式改造微型槍支造型罕見、偽裝性極高，若流入市面，恐對社會治安造成嚴重危害，警方將深入追查槍支流向。

刑大大隊長李宏倫呼籲，警方秉持「槍支零容忍」立場，將澈底追溯改造及販售源頭，全力杜絕非法槍械流通，攔阻黑槍流通，維護社會治安；民眾若發現可疑人、事、物，請勇於向警方檢舉，警民共同防制非法槍械，以有效淨化社會治安。

台南市刑大指出，兩微型槍支具備隱蔽、易攜帶及高度迷惑性，將對執法人員與社會大眾安全構成極大威脅，將擴大追查有多少類似槍支流向市面。記者袁志豪／翻攝
台南 槍枝 玩具

