快訊

新北中和鐵皮工廠竄大量火舌濃煙 400平方公尺廠房陷火海

以為不吃添加物就健康？65歲女星「告別四毒」消除每天襲來的疲憊感

全台急凍還沒完！今晚再探6度低溫 專家：明起1周3波乾冷空氣威脅

聽新聞
0:00 / 0:00

影／桃園警方追可疑車輛拽人下車惹議 網路風向一面倒

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

網路昨天流傳一段影片，桃園市龜山警方追緝可疑車輛，從駕駛座上拉下嫌犯，但顧不及嫌犯車輛未拉手剎車並向前滑行，引發民眾質疑「若生事故，責任難歸屬」；龜山警方今表示，員警當時是為追緝持有毒品的逃逸移工，過程有熱心民眾協助，全案未釀旁人受傷或車損。

臉書「爆料公社公開版」昨天流傳一段影片，龜山員警在桃園市龜山區萬壽路二段追緝棄車逃逸嫌犯，未發現身後的嫌犯車輛車門未關、手剎車未拉且緩慢從路外向路中央滑行，路過車輛紛紛減速閃避。發文者好奇提問「犯人被警察拖下車，車子滑走造成車禍的話，要算警方還是犯人的問題」，網路風向則是一面倒向警方，認為問題出在犯嫌身上。

龜山警方指出，事情發生在前天下午3時許，犯嫌則是36歲的阮姓逃逸移工。員警巡邏途經萬壽路一段看見他開著白色轎車闖紅燈，鳴笛示意停車受檢，但他拒不下車，還加速逃逸，最後因前方眾多車輛停等紅路燈卡在萬壽路二段458號附近，員警才有機會抓人。

警方表示，員警要求阮男下車拒不配合，因此使用強制力將其帶下車，並在警民合力下控制其行動，事後追查，他不只是逃逸移工，還持有毒品安非他命與吸食器。至於犯嫌車輛向前滑行，幸有熱心騎士協助煞停，本案無旁人受傷及車損。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

桃園龜山警方追緝可疑車輛，在警民合作下制服嫌犯。記者陳俊智／翻攝
桃園龜山警方追緝可疑車輛，在警民合作下制服嫌犯。記者陳俊智／翻攝

移工 毒品 網路

延伸閱讀

桃園中埔國小前轎車暴衝 6騎士遭撞倒地3人送醫

要拚演唱會經濟！桃園新巨蛋Q2招商 專家點出成敗關鍵

桃園小巨蛋遭批老舊髒 市府：已投入3.4億元改善

張惇涵出戰桃園？綠稱人才濟濟 藍諷「聖上」如坐針氈

相關新聞

影／桃園警方追可疑車輛拽人下車惹議 網路風向一面倒

網路昨天流傳一段影片，桃園市龜山警方追緝可疑車輛，從駕駛座上拉下嫌犯，但顧不及嫌犯車輛未拉手剎車並向前滑行，引發民眾質疑...

影／高度仿真iPhone手機與卡片盒...摺疊式改造手槍 讓刑警誤認是玩具

台南市刑警大隊追查槍砲案，在陳姓男子屋內搜出外型高度仿真iPhone手機與卡片盒的「摺疊式改造手槍」，連專案人員初步都看...

苗栗市區隨機砍人害一名婦人挫傷 檢方從速、從嚴起訴

苗栗市區上個月25日發生何姓男子涉嫌持刀攻擊婦人受傷，揮舞恐嚇超商店員案，苗栗檢方從速、從嚴，今天偵結依傷害罪、恐嚇罪嫌...

彰化福寶濕地蚵棚發現男屍 救難人員步行1.5公里運回遺體

彰化縣福興鄉福寶濕地今天上午一名蚵農前往外海蚵棚作業時，意外在蚵架上發現一具男性遺體，隨即通報消防與警方到場處理。警方表...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。