影／桃園警方追可疑車輛拽人下車惹議 網路風向一面倒

網路昨天流傳一段影片，桃園市龜山警方追緝可疑車輛，從駕駛座上拉下嫌犯，但顧不及嫌犯車輛未拉手剎車並向前滑行，引發民眾質疑「若生事故，責任難歸屬」；龜山警方今表示，員警當時是為追緝持有毒品的逃逸移工，過程有熱心民眾協助，全案未釀旁人受傷或車損。

臉書「爆料公社公開版」昨天流傳一段影片，龜山員警在桃園市龜山區萬壽路二段追緝棄車逃逸嫌犯，未發現身後的嫌犯車輛車門未關、手剎車未拉且緩慢從路外向路中央滑行，路過車輛紛紛減速閃避。發文者好奇提問「犯人被警察拖下車，車子滑走造成車禍的話，要算警方還是犯人的問題」，網路風向則是一面倒向警方，認為問題出在犯嫌身上。

龜山警方指出，事情發生在前天下午3時許，犯嫌則是36歲的阮姓逃逸移工。員警巡邏途經萬壽路一段看見他開著白色轎車闖紅燈，鳴笛示意停車受檢，但他拒不下車，還加速逃逸，最後因前方眾多車輛停等紅路燈卡在萬壽路二段458號附近，員警才有機會抓人。

警方表示，員警要求阮男下車拒不配合，因此使用強制力將其帶下車，並在警民合力下控制其行動，事後追查，他不只是逃逸移工，還持有毒品安非他命與吸食器。至於犯嫌車輛向前滑行，幸有熱心騎士協助煞停，本案無旁人受傷及車損。