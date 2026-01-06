聽新聞
台積洩密案又揪出內鬼工程師 檢追加起訴3人

聯合報／ 記者張宏業蔣永佑／連線報導

台灣高檢署偵辦台積電二奈米核心關鍵技術竊密案，查出前工程師陳力銘跳槽日商東京威力科創公司後，為得知「蝕刻機台」量產測試數據，買通時任工程師吳秉毅、戈一平竊取參數配方，去年依違反國安法起訴三人；檢方偵辦期間，台積電另名陳姓工程師涉竊取核心技術給陳力銘，東京威力科創盧姓員工也涉湮滅證據，昨對三人及東京威力追加起訴。

起訴指出，陳力銘偵查中坦承犯行，供出陳姓共犯，讓檢方順利查獲陳男，因此求處七年徒刑，如法院認為符合國安法減輕其刑規定，建請依法減刑。陳姓共犯犯後態度欠佳，求處有期徒刑八年八月。

盧姓員工知悉陳力銘遭台積公司發覺犯行後，刪除陳力銘上傳相關檔案，有妨害刑事案件調查行為，且犯後否認犯案，求處一年徒刑。東京威力公司於本案查證過程中，提供相關事證配合調查，對釐清案情尚有助益，求處罰金二千五百萬元。

高檢署指出，檢察官偵辦期間，發覺該公司雲端硬碟內，尚存有台積國家核心關鍵技術項「項次十九」，也就是「十四奈米以下製程之ＩＣ製造技術及其關鍵氣體、化學品及設備技術」營業秘密資料，清查是陳姓員工竊取。

高檢署去年十一月十日指揮調查局搜索陳男住居所，聲請羈押禁見獲准。檢方本周會將追加起訴部分連人帶卷送至承審台積電二奈米洩密案的智慧財產及商業法院，決定下一步強制處分。

檢察官 國安法 台積電 雲端硬碟 智慧財產權

延伸閱讀

相關新聞

