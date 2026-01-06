聽新聞
0:00 / 0:00

高雄「心衛之狼」裁罰拖5個月 專家批低估風險

聯合報／ 記者宋原彰張議晨／高雄報導

高雄市「心衛之狼」風波，衛生局宣稱去年八月八日接獲地檢署啟動調查通知就解聘心衛中心前執行秘書何建忠，社會局則依違反兒少保護法對何男處最高六十萬元罰鍰並公告姓名；但據調查，社會局是今年一月二日裁罰，昨天公告，距事件爆發已近五個月。

社會局解釋，此案行為人去年八月八日遭羈押禁見，市府配合地檢署偵辦，去年十一月四日收到起訴書，以起訴書為證進行裁處，但因裁處書須完成送達並讓行為人陳述意見，因此等到去年十二月廿九日何交保，才於今年一月二日開立裁處書，作業符合行政程序。

資深社安網工作者高思安批，「將解聘、對外揭露、完成裁罰三種行為，刻意混為一談，屬話術操作」。此案社會局一月二日才開立裁處，代表過去數月外界並不知道涉案的「前社安網核心人員」具體身分，其他縣市、相關體系，甚至被害人群體都無法獲得警示。

他說，兒少保護與性侵防治的行政裁罰，本質上是風險治理與預防，而非刑事判決附隨結果，若一切行政作為都退縮到「等起訴、等交保、等送達」，行政體系等同在最需要保護被害者期間選擇靜默。

他批高市府強調行為人陳述意見權，卻未說明被害人與潛在被害者知情權、社會安全網預警功能，此案並非單純行政延誤，反映出市府低估社安網內部風險，將「內部人員犯罪」視為一般刑案，且選擇低調處理、延後揭露，以換取短期市民觀感及行政穩定，已斲喪市府公信力。

高雄市 社會安全網 性侵

延伸閱讀

影／火流星劃過天際長達3分鐘流星煙塵 天文專家直呼「太罕見了」

高雄「心衛之狼」市府擬蓋牌半年 社安網專家：行政體系選擇靜默

教師解聘辦法修正 國教盟：支持修法方向、籲調查分流

獨／高市心衛中心去年8月爆性侵少女案 社會局3天前才裁罰並公布姓名

相關新聞

台積洩密案又揪出內鬼工程師 檢追加起訴3人

台灣高檢署偵辦台積電二奈米核心關鍵技術竊密案，查出前工程師陳力銘跳槽日商東京威力科創公司後，為得知「蝕刻機台」量產測試數...

觀察站／高雄衛生局接連出包 黃志中栽在專業領域

高雄市衛生局長黃志中投入家暴與性侵防治逾廿年，轄管的心衛中心卻爆執行秘書涉性侵列管個案，全案還遭質疑「蓋牌」卸責。黃志中...

高雄「心衛之狼」裁罰拖5個月 專家批低估風險

高雄市「心衛之狼」風波，衛生局宣稱去年八月八日接獲地檢署啟動調查通知就解聘心衛中心前執行秘書何建忠，社會局則依違反兒少保...

心衛爆狼官！檢起訴才曝光 高市府挨轟蓋牌

高雄市心理衛生中心前執行秘書何建忠涉濫用職權查詢關懷少女個資並性侵得逞，事件爆發數月，檢方起訴才曝光；市議員李雅靜質疑市...

高虹安二審貪汙無罪！高檢署上訴 連任之路投下變數

新竹市長高虹安被控擔任立委期間，虛報助理的酬金及加班費，一審被依貪汙罪判刑七年四月，二審改判貪汙部分無罪，僅依使公務員登...

苗栗市區隨機砍人害一名婦人挫傷 檢方從速、從嚴起訴

苗栗市區上個月25日發生何姓男子涉嫌持刀攻擊婦人受傷，揮舞恐嚇超商店員案，苗栗檢方從速、從嚴，今天偵結依傷害罪、恐嚇罪嫌...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。