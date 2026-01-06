聽新聞
心衛爆狼官！檢起訴才曝光 高市府挨轟蓋牌

聯合報／ 記者宋原彰徐白櫻／高雄報導

<a href='/search/tagging/2/高雄市' rel='高雄市' data-rel='/2/141206' class='tag'><strong>高雄市</strong></a>「心衛之狼」醜聞，衛生局長黃志中（左）昨揭露受害者背景引發更大風波；圖為黃志中一個月前才因台灣鲷檢驗烏龍，由市長<a href='/search/tagging/2/陳其邁' rel='陳其邁' data-rel='/2/114801' class='tag'><strong>陳其邁</strong></a>（中）陪同說明。圖／聯合報系資料照片
高雄市「心衛之狼」醜聞，衛生局長黃志中（左）昨揭露受害者背景引發更大風波；圖為黃志中一個月前才因台灣鲷檢驗烏龍，由市長陳其邁（中）陪同說明。圖／聯合報系資料照片

高雄市心理衛生中心前執行秘書何建忠涉濫用職權查詢關懷少女個資性侵得逞，事件爆發數月，檢方起訴才曝光；市議員李雅靜質疑市府近半年默不作聲「蓋牌」，衛生局長昨還長文揭露受害者背景，顯然用孩子當盾牌，築政治防火牆替自己擋子彈。

高市爆出「心衛之狼」，各界譁然，立委柯志恩昨舉行記者會痛批「心衛界恥辱」，指何建忠憑專業逞私欲，甚至曾獲選績優社安網人員；高雄個資防護失靈、社安網潰敗，要求衛生局長黃志中下台，市長陳其邁道歉。

何建忠是去年六月利用職務之便犯下惡行，單日有數十筆甚至上百筆查詢個資紀錄；檢方依公務員假借職務機會故意對少年犯強制性交罪及違反個資法利用個資罪提起公訴，建請法院從重判處有期徒刑十年六個月。全案移審後，高雄地方法院裁定以廿萬元交保，限制住居及出境出海八個月。

柯志恩說，社會安全韌性等同國防安全，高雄心衛個資系統存在大漏洞，何男不著痕跡多次盜用個資，列管的受害女性對市府信任已完全崩盤。未來心衛業務應由第三方民間諮商中心介入，個資系統建立雙重門檻，需經多重認證才能使用，務必全面檢視漏洞，重新建構社安網。

李雅靜批衛生局，指何建忠去年六月犯案，衛生局八月開除他，時隔半年卻未對外說明，若非案件遭起訴，是否打算永遠蓋牌？衛生局近年頻出包，連核心官員都成性侵犯。

何男濫用權限侵入社安網電腦系統查詢大量個資，後台卻無警示機制，衛生局長指「封口」是為保護孩子生命，自己昨又發長文揭露受害者家庭複雜、有情緒問題，分明用孩子擋子彈。

議員陳美雅指何男是心衛中心高層主管，惡行曝光「讓孩童送到社安網，等於送入狼口」，心衛中心應對未成年個資系統加強警示，完整留痕並定期稽核，「長期接觸弱勢兒少者，不能零監督、零輪調」。

高市府表示，去年八月接獲檢方通報，即對被害人啟動專案協助，偵辦期間嚴加保密，避免二次傷害，將何員和協助洩密的何妻二大過解聘，心衛中心主任撤換主管職；衛生局、社會局也在檢方指揮下清查何員帳號曾查詢的列管對象，目前未發現其他受害者。

