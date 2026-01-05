影／南投露營區收大麻包裹 警追跨國毒品集團、扣400萬毒品4人落網

台中市陳姓男子旅居泰國，去年間被關務署掌握，涉寄送大麻包裹輸台，刑事局接獲情資後，去年9月查緝經營露營區負責收包裹的賴男到案，再逮負責運送、銷售的沈男、蔡男，因陳不知檢警已掌握其身分，同月底返台時，也被查緝到案，全案查獲市價400萬元的大麻跟大麻煙油，檢方聲押陳男等3人獲准，賴無保請回，全案近日依毒品罪起訴。

刑事局中打四隊在去年8月底時，接獲關務署台北關通報，攔查到3件從加拿大進口的郵包，經查驗發現3件包裹內夾藏4包大麻，中打四隊報請南投地檢署檢察官廖蘊瑋指揮後，與南投縣刑大、台中市刑大共辦此案。

檢警追查，包裹是寄送到南投魚池一處露營區周邊民宅，由經營露營區的賴姓男子（35歲）收領後，再由沈男（35歲）開車找賴男接運，將包裹載送到台中市北屯區的蔡姓男子（38歲）住處，進行後續交易事宜。

檢警在去年9月1日見時機成熟，將賴、沈、蔡等3人查緝到案，查扣大麻4包（重2186公克）、大麻6小包（重95公克）、大麻3罐（重341.5公克）、大麻煙油71支（重910公克）等毒品，市價約400萬元，因旅居泰國的陳姓男子（41歲）不知已被掌握身分，搭機返台後在同月22日落網。

檢警發現，陳男旅居泰國，在國外取得毒品貨源後，由沈、蔡負責在台灣銷售，透過賴男以南投露營區作為掩護，協助收領大麻毒品國際郵包，進而完成毒品販運網絡，全案警詢後依毒品罪移送南投地檢署偵辦，檢方聲押陳等3人獲准，賴獲無保請回，近日由檢方偵結起訴，移審法院。

刑事局呼籲，大麻為我國毒品危害防制條例所列管第二級毒品，從事製造、運輸、販賣第二級毒品者，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金，刑責極重，民眾切勿以身試法，將持續與財政部關務署合作將毒品「攔截於關口」，全力打擊毒品犯罪，以維護國民安居樂業的生活。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885