花蓮男毒駕誤認「仇家跟蹤」 持自製獵槍當街開火遭逮

花蓮玉里鎮57歲彭姓男子疑似吸毒後開車上路，誤認後方貨車為「仇家跟蹤」，竟持自製獵槍朝對方射擊示威，所幸未造成人員傷亡。玉里警分局獲報後迅速調閱監視器，不到2小時即循線逮人，並查獲非法槍枝與毒品器具，訊後依法送辦。

玉里警分局今天指出，上月31日上午7時許，21歲彭姓男子駕駛小貨車，沿193縣道南下，準備前往玉里車站載貨。行經玉里鎮坪頂部落附近路段時，前方一輛白色轎車突然減速，隨後駕駛竟持槍朝貨車方向射擊，貨車駕駛驚嚇之餘緊急煞車並立即報警，所幸未遭子彈擊中。

警方接獲報案後，立即派遣警力趕赴現場採證，同步啟動「鷹眼小組」調閱沿線監視器畫面，迅速鎖定涉案白色轎車行蹤。警方發現該車案發後一路向北逃逸，經持續比對影像與路線，於當天上午9時30分左右，在玉里鎮中華路一處鐵皮民宅前發現涉案車輛。

警方隨即集結警力上前盤查，當場逮捕彭姓男子，搜索車輛時，在後座腳踏板處查獲一把非法自製獵槍，並起出工業用底火（喜得釘）及鋼珠一批，初步檢視槍枝結構完整，已送交鑑識單位檢驗其殺傷力。

警方進一步附帶搜索時，又在彭男隨身物品中搜出安非他命吸食器、注射針筒及毒品殘渣袋，彭男供稱，當時開車途中發現後方貨車一路「緊跟」，誤以為是仇家上門尋仇，一時情緒失控才持槍開火。

警方懷疑彭男施用毒品導致精神狀態不穩，當場對其實施唾液快篩，結果呈現毒品陽性反應。另查出彭男不具備原住民獵槍持有資格，且作案車輛竟懸掛已註銷車牌。訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、刑法恐嚇罪及公共危險罪移送花蓮地檢署偵辦；車牌違規部分，則依道交條例開罰並查扣車輛。

玉里警分局長黃清暉表示，民眾於行車過程中如發生誤會或糾紛，應保持冷靜並立即報警處理，切勿因一時情緒失控而做出危險行為；警方秉持犯罪零容忍原則，對於任何危害公共安全不法行為，均將嚴正執法、迅速查辦，持續守護轄區治安，確保民眾生命與財產安全。