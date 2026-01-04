高雄男跨年夜口角開槍致2傷無保請回 雄檢提抗告
劉姓男子去年跨年夜酒後持改造手槍射擊2人致傷，現場遺留4枚彈殼，劉男遭逮，聲稱起因不滿他人燃放鞭炮引發口角；訊後遭雄檢聲押，經雄院裁定無保請回。雄檢已提抗告。
高雄地檢署今天表示，檢察官2日下午認為劉男犯罪嫌疑重大，且有逃亡及反覆實施之虞，已以書面提出抗告狀。
全案因由，劉男去年12月31日晚間酒後前往三民區找女友跨年過程中，在一處巷口聽到民眾燃放鞭炮，心生不滿上前理論，進而發生口角糾紛；劉男掏出改造手槍朝田姓男子與黃姓女子開槍，導致2人受傷送醫，幸無生命危險。
警方獲報，趕抵現場壓制逮捕劉男，現場遺留4枚彈殼，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及殺人未遂罪嫌，移送高雄地檢署偵辦，後續將溯源查緝槍枝來源。
