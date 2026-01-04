影／他見台南警拔腿就跑...原來是外籍逃逸移工 身上還有毒品

快訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

43歲越南籍阮姓男子是失聯移工，昨天下午他在台南市安南區長和路一段上出沒，轄區第三警分局和順派出所巡邏員警見他行動可疑，上前要盤查，阮拔腿就跑；經員警攔截圍捕，在阮身上起出安非他命、吸食器及藥鏟等，依毒品罪移送法辦，後續並解送至移民署專勤隊。

和順派出所副所長許永勳指出，阮姓男子為外籍失聯移工，昨天被員警攔截後，依法當場逮捕，並於其隨身包包內查獲疑似第二級毒品安非他命一小包（毛重約0.23公克）、安非他命吸食器1組（內含疑似毒品殘渣）及藥鏟1支。

經初步檢驗，呈現第二級毒品陽性反應，全案依毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦，另涉違反入出國及移民法部分，解送移民署專勤隊續處；分局呼籲，民眾切勿接觸或施用毒品，並遵守相關法令，如發現可疑人事或不法情事，請即通報警方。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

43歲越南籍阮姓男子昨天下午他在台南市安南區長和路一段上看到巡邏員警，拔腿就跑。記者袁志豪／翻攝
