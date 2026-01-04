影／他見台南警拔腿就跑...原來是外籍逃逸移工 身上還有毒品
43歲越南籍阮姓男子是失聯移工，昨天下午他在台南市安南區長和路一段上出沒，轄區第三警分局和順派出所巡邏員警見他行動可疑，上前要盤查，阮拔腿就跑；經員警攔截圍捕，在阮身上起出安非他命、吸食器及藥鏟等，依毒品罪移送法辦，後續並解送至移民署專勤隊。
和順派出所副所長許永勳指出，阮姓男子為外籍失聯移工，昨天被員警攔截後，依法當場逮捕，並於其隨身包包內查獲疑似第二級毒品安非他命一小包（毛重約0.23公克）、安非他命吸食器1組（內含疑似毒品殘渣）及藥鏟1支。
經初步檢驗，呈現第二級毒品陽性反應，全案依毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦，另涉違反入出國及移民法部分，解送移民署專勤隊續處；分局呼籲，民眾切勿接觸或施用毒品，並遵守相關法令，如發現可疑人事或不法情事，請即通報警方。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
