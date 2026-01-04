快訊

三峽男凌晨毒駕街頭蛇行 警及時逮捕送辦再祭重罰

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市三峽區一名張姓男子，昨天凌晨1時許開車在街頭蛇行、任意變換車道，所幸巡邏員警即時攔查，竟張男涉嫌毒駕上路，還在其身上搜出俗稱「喪屍煙彈」的依拖咪酯、安非他命等毒品。警詢後依涉犯毒品條例及公共危險等罪移送新北地檢署，並依其毒駕、危險駕車等交通違規，開出8張最高可罰17萬元的罰單。

三峽警分局表示，35歲張男當時因行車不穩、蛇行任意變換車道遭到攔查，下車時他神情恍惚，甚至車輛尚未靜止便欲開門下車，險些釀成交通事故，因此員警合理懷疑其有酒駕或毒駕情事，經測張男酒測值為0，但唾液快篩卻呈現安非他命及依托咪酯陽性反應。

張男見狀，只好乖乖主動交出一顆喪屍煙彈，警方經附帶搜索又查獲2顆煙彈、1支煙桿及3包安非他命。此外，警方也針對他補充毒駕、危險駕駛蛇行、3次變換車道不使用方向燈、2次任意跨越兩條車道及任意駛出邊線，共祭出8張罰單，最高可處17萬2200元罰金。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

