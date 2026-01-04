見女護理師在隔床注射藥物...他伸手偷摸臀部 認罪賠10萬元獲緩刑

快訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南陳姓保全因病在奇美醫院住院時，凌晨見女護理師為隔壁病患注射藥物，竟隔著隔簾抓捏其臀部，犯後矢口否認犯行，法院一審將他依性騷擾罪判處拘役50天；陳提起上訴承認犯行，認錯道歉，並願意賠償被害人10萬元，台南高分院改判拘役40天，宣告緩刑2年確定。

判決指出，從事保全的陳姓男子去年9月因病至台南市佳里區奇美醫院住院，他5日凌晨1時許見女護理師在病房內為另一名病患注射藥物時，竟隔著隔簾抓捏女護理師臀部；女護理師報警處理，檢方偵訊時，陳矢口否認犯行，辯稱他在睡覺，不知道發生什麼事，完全在狀況外。

陳姓男子辯稱，他是聽到隔壁病人發出「啊」的聲音，第一反應拉開隔簾，看發生什麼事情；女護理師則證稱，病房內有四張病床，都是她負責的病人，她在幫一名女病患的手臂注射藥物時，感覺到陳用手抓捏她的屁股，很大聲質問「你在做什廢，你在抓我的屁股嗎？」

女護理師指出，直到她注射完藥物，陳都沒有道歉，她跟護佐報告，護佐詢問陳，陳還是沒有道歉；女病患的證詞與護理師一致，並否認有發出「啊」的聲音，台南地院一審認定陳觸犯性騷擾防治法的性騷擾罪，且犯後飾詞否認犯行，將陳判處拘役50天。

案經陳提起上訴，向女護理師認錯道歉，並提出願以10萬元的金額達成和解，女護理師同意接受；陳表示他已承認犯行，對於不當觸摸行為深切反省、真誠悔悟，對護理師所受困擾與精神痛苦深感歉疚，如今已達成民事調解，先交付了5萬元，請求從輕量刑併宣告緩刑，給予自新機會。

台南高分院審酌，陳為逞一己私欲，任意觸碰女性臀部，欠缺尊重個人對於身體自主權利觀念，造成被害人心理不安全感，殊為不該；考量陳承認犯行，賠償被害人損失且達成和解，撤銷一審判決，改判處拘役40日，宣告緩刑2年。不過陳若在承諾期限內未完整給付調解款項，得撤銷緩刑。

台南陳姓保全因病在奇美醫院住院時，凌晨見女護理師為隔壁病患注射藥物，竟隔著隔廉抓捏其臀部。圖／翻攝自Google Maps
台南陳姓保全因病在奇美醫院住院時，凌晨見女護理師為隔壁病患注射藥物，竟隔著隔廉抓捏其臀部。圖／翻攝自Google Maps

護理師 性騷擾 台南

