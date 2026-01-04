余家昶被稱英雄 余家心情複雜 女兒泣寧願父親回家

余家昶告別式昨天舉行，賴總統追頒褒揚令，告別式會場入口有兩面貼滿便利貼的追思牆，牆上滿是民眾的悼念字句。記者胡經周／攝影

1219隨機攻擊事件釀成4死11傷，首名罹難者余家昶告別式昨天舉行，大女兒在靈堂數度哽咽，哭訴對父親無盡的思念，「多希望在處理完這一切之後，你會突然出現在我面前，跟我說一句『嚇到了吧』」；小女兒也含淚希望父親能託夢給她，言語滿是不捨與思念。

大女兒說，父親離開後，思念存在於他曾生活過的每個角落，「時間或許能弭平傷痛，但思念不會，我們會一直想你」。外界稱余為英雄，她坦言心情複雜，「大家都說你是英雄，但我希望你不是」，若能選擇，她寧願父親只是平凡地回家，而不是以這樣的方式被記住。

她引用大陸作家余華的小說「第七天」形容喪親之痛，指「親人的離去不是一場暴雨，而是此生漫長的潮濕，我永遠困在這潮濕中，在每一個波瀾不驚的日子裡，掀起狂風暴雨」。

余家昶在北市某大樓上班，平時搭火車和捷運從桃園通勤，去年12月19日他在北捷M8出口挺身制止隨機殺人犯時，遭持刀攻擊喪命。

台北市長蔣萬安、桃園市長張善政昨都上香悼念。總統府副秘書長何志偉代表賴清德總統追頒褒揚令，表彰余家昶見義勇為、捨己救人義行。演奏國歌時，棺木先後覆蓋台北市旗與國旗，場面肅穆。

褒揚令指出，余家昶於危急之際「秉正執義，無懼惡匪持械侵逼，阻截暴徒縱火肆虐」，余挺身守護公共安全，最終壯烈殉難，足為社會楷模。

告別式會場入口設有追思牆，貼滿民眾手寫悼念的便利貼與紙條，捷運公司已先將約590張留言掃描成電子檔交由家屬留存，告別式後，紙本手寫卡隨同余家昶遺體一同火化。

依褒揚條例規定，因「冒險犯難，忠貞不拔，壯烈成仁」得明令褒揚，得入祀忠烈祠或地方忠烈祠，生平事蹟得宣付國史館，並列入市志。