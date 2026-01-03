快訊

川普才預告出手！委內瑞拉連環爆炸停電「窗戶都在震」飛機低空飛過

台灣人也有！一杯黃湯下肚就臉紅 「亞洲臉紅症」暗藏健康風險

綠委擬提案將兩岸條例改為「兩國」 陸委會說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

談判不成對空鳴槍！彰化平靜小村傳槍響 檢方複訊諭知開槍男5萬元交保

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣埤頭鄉驚傳槍響，顏姓男子與友人發生口角，昨晚糾眾談判時對空鳴槍恐嚇對方，警據報循線逮捕放槍男及1把改造手槍，依涉犯槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇等罪嫌移送偵辦，彰化地檢署複訊後諭知5萬元交保。

據了解，埤頭鄉崙腳村昨晚出現兩方人馬各自結集談判，一語不合，顏男（約27歲）拔槍對空射擊，附近居民有的以為新年放炮，也有覺得10多名男子吵架，情況不對勁暗中報警，警方趕到時這群人或逃或被捕，顏男被帶回詢問。

地方人士指出，相約談判的10多名男子年齡25歲至35歲，大聲喧嘩引起夜晚寧靜的庄頭居民注意；持槍男子的槍枝是朋友寄放，帶著去談判以備不時之需，對空鳴槍只是嚇嚇對方，沒傷害人的意思，過去也沒亮槍和開槍，警方大隊人馬趕到，能抓的都抓回去。

警方依涉犯槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇等罪嫌移送偵辦，彰檢偵訊後，檢察官諭知5萬元交保，但將進一步釐清槍枝來源。

彰化地檢署對顏姓開槍男裁定5萬元交保。記者簡慧珍／攝影
彰化地檢署對顏姓開槍男裁定5萬元交保。記者簡慧珍／攝影

彰化 槍枝 恐嚇

延伸閱讀

蔬菜一路便宜到春節？彰化果菜公司和菜農指出2大主因

關稅衝擊中小企業車市低迷 彰化進口車業務轉戰新竹成交增20%

謝衣鳯表態爭取提名彰化縣長 今與謝典霖坐一起…姐弟同台幾乎0互動

國1彰化南向路段4車追撞 2人受傷送醫、車輛回堵1公里

相關新聞

余家昶大女兒靈堂啜泣：大家說你是英雄，但我希望不是

1219隨機攻擊事件釀4死11傷，首名罹難者余家昶在第一事發現場台北捷運台北車站M8出口處，為了制止張文扔汽油彈，不慎遭...

余家昶今辦告別式 總統府致贈褒揚令…生前燦笑模樣曝

1219隨機攻擊事件釀4死11傷，首名罹難者余家昶在第一事發現場台北捷運台北車站M8出口處，為了制止張文扔汽油彈，不慎遭...

談判不成對空鳴槍！彰化平靜小村傳槍響 檢方複訊諭知開槍男5萬元交保

彰化縣埤頭鄉驚傳槍響，顏姓男子與友人發生口角，昨晚糾眾談判時對空鳴槍恐嚇對方，警據報循線逮捕放槍男及1把改造手槍，依涉犯...

上國1肇禍釀2死 毒駕趴趴走判3年半

桃園縣呂姓男子去年在家中施用毒品後駕車外出趴趴走，清晨行駛國1北上途經埔心鄉路段追撞大貨曳引車，竟把車子停在外側車道，造...

高雄跨年夜槍傷2人嫌犯無保飭回…檢傻眼 速提抗告「以安民心」

高市三民區跨年夜傳槍擊案，劉姓男子因嫌民眾在路旁放煙火太吵，當街開槍造成2人受傷，當場被捕；據了解，檢方聲押劉男，高雄地...

嫌放煙火當街掏槍！高雄跨年夜槍擊案 男無保請回、檢火速抗告

高雄市三民區跨年夜驚傳槍擊，民眾在路旁放煙火，劉姓男子嫌吵，當街開槍射擊造成2傷，劉男被逮捕後遭依殺人未遂罪嫌送辦，檢方...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。