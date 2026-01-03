談判不成對空鳴槍！彰化平靜小村傳槍響 檢方複訊諭知開槍男5萬元交保

彰化縣埤頭鄉驚傳槍響，顏姓男子與友人發生口角，昨晚糾眾談判時對空鳴槍恐嚇對方，警據報循線逮捕放槍男及1把改造手槍，依涉犯槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇等罪嫌移送偵辦，彰化地檢署複訊後諭知5萬元交保。

據了解，埤頭鄉崙腳村昨晚出現兩方人馬各自結集談判，一語不合，顏男（約27歲）拔槍對空射擊，附近居民有的以為新年放炮，也有覺得10多名男子吵架，情況不對勁暗中報警，警方趕到時這群人或逃或被捕，顏男被帶回詢問。

地方人士指出，相約談判的10多名男子年齡25歲至35歲，大聲喧嘩引起夜晚寧靜的庄頭居民注意；持槍男子的槍枝是朋友寄放，帶著去談判以備不時之需，對空鳴槍只是嚇嚇對方，沒傷害人的意思，過去也沒亮槍和開槍，警方大隊人馬趕到，能抓的都抓回去。

警方依涉犯槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇等罪嫌移送偵辦，彰檢偵訊後，檢察官諭知5萬元交保，但將進一步釐清槍枝來源。