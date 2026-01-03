聽新聞
余家昶今辦告別式 總統府致贈褒揚令…生前燦笑模樣曝
1219隨機攻擊事件釀4死11傷，首名罹難者余家昶在第一事發現場台北捷運台北車站M8出口處，為了制止張文扔汽油彈，不慎遭持刀砍殺一刀斃命，送醫不治。
余的家屬今天下午在台北市懷愛館舉辦告別式，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政，以及多位民意代表到場上香致意；總統府副秘書長何志偉也代表總統，致贈褒揚令，表彰余生前見義勇為的義行。
蔣萬安與張善政分別致贈褒揚狀，感念余家昶在生死存亡之際挺身而出、捨己救人，以生命實踐忠烈精神，其英勇事蹟將傳承忠義價值，令人不捨痛惜。
台北市警察局長、事發現場轄區的中山警分局和中正第一分局分局長、台北捷運公司董事長、台北市消防局長等人也都到場致意，向家屬表達哀悼。
告別式會場入口前，設有兩面貼滿便利貼的追思牆，牆上滿是民眾的悼念字句；牆旁並展示余生前露齒燦笑、比出「Yeah」手勢的照片，笑容燦爛，與現場哀戚氣氛形成強烈對比，令人鼻酸。
據了解，褒揚令頒發後便可報請內政部審議，經認定符合見義勇為等要件，即可核定入祀忠烈祠。
