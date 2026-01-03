上國1肇禍釀2死 毒駕趴趴走判3年半

桃園縣呂姓男子去年在家中施用毒品後駕車外出趴趴走，清晨行駛國1北上途經埔心鄉路段追撞大貨曳引車，竟把車子停在外側車道，造成後面3車發生事故、兩名駕駛人死亡。彰化地方法院審結，依犯過失致死罪等兩罪，判處呂男應執行有期徒刑3年6月。可上訴。

判決書指出，呂男去年在家中濫用多種毒藥物，中樞神經已紊亂仍駕車外出，4月24日凌晨近3點沿國1由南往北行駛外側車道，在213.6公里（埔心鄉路段，靠近員林交流道）碰撞大貨曳引車，竟直接在外側車道停車，未放置任何警言標誌，楊姓大貨車駕駛員把貨車停在路肩。

隨後薛男駕駛轎車行駛外側車道，見前方有車子停在車道，即也往右停在大貨曳引車後面的路肩，接著許姓大貨曳引車駕駛人未注意前方路況，撞到呂男停在外側車道的轎車，也駕駛大貨曳引車的陳男同樣未注意前方路況追撞呂男轎車，連續被撞兩次的轎車滑下邊坡並起火燃燒。

陳男駕駛大貨曳引車失控撞上薛男停在路肩的轎車，及站在路肩的薛男和楊姓大貸曳引車駕駛員，薛男頭破血流且左大腿開放性骨折，楊男顱胸腹盆内出血併多發性骨折等傷害，兩人均在同日清晨4點多傷重急救不治。呂男經採血送驗呈現毒品、麻醉藥物等陽性反應，警詢後移送偵辦。

彰化地院認為，呂男坦承犯行，可見有悔悟之心，有效節約司法資源，但被害人家屬表示「希望判重一點」，因他們的家人為救呂男到路肩停車，最後「連命都沒有了」等意見，因此呂男未與被害人及家屬達成和解，難認犯罪後積極彌補損害；審酌呂男自述教育程度、職業工人、家庭生活，在法院審理時當庭起立向被害人家屬道歉，及考量呂男涉犯罪質有一定關連性，判處如主文所示之刑。

