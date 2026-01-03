快訊

寒流冰雪奇緣！負1.2 ℃「武陵農場」藤花園化身冰晶宮超美

近年勞退基金收益驚人 愈來愈多人「捨不得一次領」

古天樂驚傳病倒！宣傳「尋秦記」操到送醫　同劇女星也喊累

聽新聞
0:00 / 0:00

上國1肇禍釀2死 毒駕趴趴走判3年半

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

桃園縣呂姓男子去年在家中施用毒品後駕車外出趴趴走，清晨行駛國1北上途經埔心鄉路段追撞大貨曳引車，竟把車子停在外側車道，造成後面3車發生事故、兩名駕駛人死亡。彰化地方法院審結，依犯過失致死罪等兩罪，判處呂男應執行有期徒刑3年6月。可上訴。

判決書指出，呂男去年在家中濫用多種毒藥物，中樞神經已紊亂仍駕車外出，4月24日凌晨近3點沿國1由南往北行駛外側車道，在213.6公里（埔心鄉路段，靠近員林交流道）碰撞大貨曳引車，竟直接在外側車道停車，未放置任何警言標誌，楊姓大貨車駕駛員把貨車停在路肩。

隨後薛男駕駛轎車行駛外側車道，見前方有車子停在車道，即也往右停在大貨曳引車後面的路肩，接著許姓大貨曳引車駕駛人未注意前方路況，撞到呂男停在外側車道的轎車，也駕駛大貨曳引車的陳男同樣未注意前方路況追撞呂男轎車，連續被撞兩次的轎車滑下邊坡並起火燃燒。

陳男駕駛大貨曳引車失控撞上薛男停在路肩的轎車，及站在路肩的薛男和楊姓大貸曳引車駕駛員，薛男頭破血流且左大腿開放性骨折，楊男顱胸腹盆内出血併多發性骨折等傷害，兩人均在同日清晨4點多傷重急救不治。呂男經採血送驗呈現毒品、麻醉藥物等陽性反應，警詢後移送偵辦。

彰化地院認為，呂男坦承犯行，可見有悔悟之心，有效節約司法資源，但被害人家屬表示「希望判重一點」，因他們的家人為救呂男到路肩停車，最後「連命都沒有了」等意見，因此呂男未與被害人及家屬達成和解，難認犯罪後積極彌補損害；審酌呂男自述教育程度、職業工人、家庭生活，在法院審理時當庭起立向被害人家屬道歉，及考量呂男涉犯罪質有一定關連性，判處如主文所示之刑。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

桃園縣呂姓男子施用毒品後駕車到處逛，在國1員林交流道北上路段肇禍釀二死，彰化地方法院判處應執行有期徒刑3年6月。記者簡慧珍／攝影
桃園縣呂姓男子施用毒品後駕車到處逛，在國1員林交流道北上路段肇禍釀二死，彰化地方法院判處應執行有期徒刑3年6月。記者簡慧珍／攝影

曳引車 車道 被害人 毒駕

延伸閱讀

高雄男年末離家後失蹤5天 警調車辨系統發現在轎車內死亡

屏東台17線砂石曳引車疑爆胎自撞分隔島 油漬洩露滿地狼藉

台中大肚砂石車、混凝土車連環撞 2轎車變「夾心餅」3人送醫

18歲男帶13歲妹KTV歡唱...包廂廁所嘗禁果還毒駕 判刑1年10月

相關新聞

影／不滿被辭退埋伏尋仇 北市6旬翁持菜刀砍傷雙城街夜市女攤販

63歲熊姓男子曾在台北市中山區雙城夜市某攤販打工，因不滿被辭退，日前凌晨時持菜刀埋伏巷弄，趁前雇主68歲林姓女子收攤返家...

上國1肇禍釀2死 毒駕趴趴走判3年半

桃園縣呂姓男子去年在家中施用毒品後駕車外出趴趴走，清晨行駛國1北上途經埔心鄉路段追撞大貨曳引車，竟把車子停在外側車道，造...

高雄跨年夜槍傷2人嫌犯無保飭回…檢傻眼 速提抗告「以安民心」

高市三民區跨年夜傳槍擊案，劉姓男子因嫌民眾在路旁放煙火太吵，當街開槍造成2人受傷，當場被捕；據了解，檢方聲押劉男，高雄地...

嫌放煙火當街掏槍！高雄跨年夜槍擊案 男無保請回、檢火速抗告

高雄市三民區跨年夜驚傳槍擊，民眾在路旁放煙火，劉姓男子嫌吵，當街開槍射擊造成2傷，劉男被逮捕後遭依殺人未遂罪嫌送辦，檢方...

駕賓士車撞死婦人肇逃！打零工男投案酒測值超標 「駕駛」身分待釐清

苗栗縣苑裡鎮位於苗121線山柑里路段，今天上午9點多發生一起死亡車禍肇逃案，1輛白色賓士轎車高速撞飛穿越馬路婦人，致婦人...

警察上下班向紙本出入登記簿說拜拜 勤務管理電子化系統今天上線

警政署今天指出，為簡化員警出退勤及超勤申報流程，保障第一線員警權益，並大幅提升勤務管理智慧化及行政效率，警政署積極推動警...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。