高雄跨年夜槍傷2人嫌犯無保飭回…檢傻眼 速提抗告「以安民心」

高市三民區跨年夜傳槍擊案，劉姓男子因嫌民眾在路旁放煙火太吵，當街開槍造成2人受傷，當場被捕；據了解，檢方聲押劉男，高雄地院法官卻以劉犯案未離開、槍也尋獲且坦承犯行等3大理由，裁定無保請回，讓檢警錯愕；檢方昨請警方補強證據，下午火速提抗告。

高雄地檢署昨晚表示，檢察官認定高雄地院裁定尚有違誤，因此已敘明理由及相關事證，昨天下午提出抗告，力求將嫌犯羈押以安民心。

據了解，劉男當晚在案發現場因喝醉酒槍傷人後，來不及逃當場被警方逮捕；對於查扣的槍枝來源，劉男推稱是死去友人寄放，承認因覺得夜晚在路邊放煙火的民眾太吵才開槍，沒料，這番說詞卻成為法官裁定無保放人的理由。

據查，高雄地檢署檢察官認為劉男在跨年夜街頭當街開槍傷人，涉犯殺人未遂及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪，涉嫌重大，因此向高雄地院法官聲請羈押。

高雄地院法官昨審理羈押庭，認為劉男犯案後，在警方抵達前都未離開現場，槍也在現場查獲，劉到庭辯解，無殺人犯意，只是喝醉後嫌放煙火民眾太吵才開槍，非故意殺人；法官採信劉男說詞，當庭裁定無保飭回。

劉男被法官無保飭回的結果傳回承辦警方耳裡，讓辦案官警難以置信，感嘆跨年夜忙了一整夜，劉男涉案相關跡證充足，還有2名民眾受槍傷，其中中彈的男子經高雄榮總的醫師搶救才撿回一命，人都還躺在醫院，沒料，法官卻裁定無保飭回，已根據檢方要求補足證據，由檢方提出抗告。

這起槍擊案發生於上月31日深夜11時30分許，正值跨年歡慶時刻，50歲劉姓男子搭車欲至三民區天祥路與鼎金後巷口找女友，下車後見田姓男子和黃姓女子等人在路邊燃放鞭炮，當場和田男等人起口角，遂持改造手槍朝對方射擊。