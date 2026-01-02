嫌放煙火當街掏槍！高雄跨年夜槍擊案 男無保請回、檢火速抗告

高雄市三民區跨年夜驚傳槍擊，民眾在路旁放煙火，劉姓男子嫌吵，當街開槍射擊造成2傷，劉男被逮捕後遭依殺人未遂罪嫌送辦，檢方聲請羈押，法官裁定無保請回，讓檢警錯愕，檢方今天下午火速提出抗告。

高雄地檢署今晚表示，檢察官認定高雄地院裁定尚有違誤，因此已敘明理由及相關事證，今天下午提出抗告，力求將嫌犯羈押以安民心。

辦案檢警指出，這起槍擊案不僅是明確有民眾中彈、送醫搶救，被害人更是經高雄榮民總醫院醫師搶救才能撿回一命，高雄市警察局長林炎田也率隊調查，由檢察官訊問後向法院聲請羈押，未料被裁定請回。

這起槍擊案發生於上月31日深夜11時30分許，正值跨年歡慶時刻，50歲劉姓男子搭車行經三民區天祥路與鼎金後巷口，見田姓男子與黃姓女子等一行人在路邊施放煙火，劉男認為遭到吵鬧，雙方發生口角。

沒想到劉男竟當街掏槍射擊，田姓男子胸部及小腿遭子彈擊中，血流如注，黃女手指也擦傷。警方逮捕劉男後起獲作案槍支，全案依殺人未遂及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送。