聽新聞
0:00 / 0:00
嫌放煙火當街掏槍！高雄跨年夜槍擊案 男無保請回、檢火速抗告
高雄市三民區跨年夜驚傳槍擊，民眾在路旁放煙火，劉姓男子嫌吵，當街開槍射擊造成2傷，劉男被逮捕後遭依殺人未遂罪嫌送辦，檢方聲請羈押，法官裁定無保請回，讓檢警錯愕，檢方今天下午火速提出抗告。
高雄地檢署今晚表示，檢察官認定高雄地院裁定尚有違誤，因此已敘明理由及相關事證，今天下午提出抗告，力求將嫌犯羈押以安民心。
辦案檢警指出，這起槍擊案不僅是明確有民眾中彈、送醫搶救，被害人更是經高雄榮民總醫院醫師搶救才能撿回一命，高雄市警察局長林炎田也率隊調查，由檢察官訊問後向法院聲請羈押，未料被裁定請回。
這起槍擊案發生於上月31日深夜11時30分許，正值跨年歡慶時刻，50歲劉姓男子搭車行經三民區天祥路與鼎金後巷口，見田姓男子與黃姓女子等一行人在路邊施放煙火，劉男認為遭到吵鬧，雙方發生口角。
沒想到劉男竟當街掏槍射擊，田姓男子胸部及小腿遭子彈擊中，血流如注，黃女手指也擦傷。警方逮捕劉男後起獲作案槍支，全案依殺人未遂及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言