金門毒犯逃逸衝撞公務車遭逮 涉跨海運毒判9年6月

中央社／ 金門2日電

楊男除有販毒行為，另與他人共謀自台灣運毒至金門，警方後續欲拘提時楊男駕車衝撞警員公務車，警員射擊輪胎後才拘提他到案。楊男運販毒等行為一審判刑9年6月，此案可上訴。

根據金門地方法院民國114年12月24日判決書，楊姓男子與同夥共謀運毒，該名同夥先於台灣購得毒品，3月19日攜帶淨重約0.36公克的第一級毒品海洛因，及淨重約52公克第二級毒品甲基安非他命，從松山機場搭機至金門；楊男原負責駕車接機，但該名同夥抵達金門機場就遭警方拘捕，楊男等候無果自行逃離。

金城分局員警3月20日於文化局停車場持拘票對楊男發動拘提時，楊男駕車朝公務車輛衝撞，經在場警員對空鳴槍、射擊車輛後輪輪胎後，才將楊男拘提到案。

針對楊男共犯運輸毒品，與他另有販毒行為，法官審酌楊男於偵審等程序均自白、海洛因運輸數量僅0.3660公克等，判處應執行有期徒刑9年6月；此外，楊男駕車衝撞警員公務車行為，金門地院於114年11月間已依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，判處有期徒刑1年。

金門地檢署主任檢察官葉子誠告訴中央社記者，楊男販毒、運毒案件及妨害公務案件分別經法院判應執行有期徒刑9年6月及有期徒刑1年，若上開案件均經判決確定後，符合刑法第50條規定，得依法聲請合併定應執行刑，從最低9年6月以上到10年6月之間定其刑期。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

