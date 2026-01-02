駕賓士車撞死婦人肇逃！打零工男投案酒測值超標 「駕駛」身分待釐清

苗栗縣苑裡鎮位於苗121線山柑里路段，今天上午9點多發生一起死亡車禍肇逃案，1輛白色賓士轎車高速撞飛穿越馬路婦人，致婦人受重創送醫不治，現場肇事車加速逃逸無蹤；事發後，警方約2小時後發現遭棄置賓士車，直至中午王姓中年男子在家人陪同下前往派出所投案，酒測值明顯超標，警方依法偵辦釐清案情中。

據了解，遭撞身亡的陳姓老婦人（79歲）是彰化人，今天上午由彰化要到事故地點附近一家民俗推拿館治療，當時穿越苗121線時，1輛白色賓士轎車在毫無減速的情況下，高速迎面撞擊陳婦，巨大衝擊力導致她當場噴飛，重摔在路旁血流不止。

轄區通霄警分局接獲報案後，立即啟動攔截圍捕，並調閱周邊監視器過濾、鎖定肇事車輛逃逸動線，於中午11點多，在苑裡鎮苗43線路旁發現賓士車，但駕駛已不知去向。

中午12點左右，家住苑裡鎮的51歲王姓男子前往派出所投案，警方對其進行酒測，發現數值仍超標，已達酒駕違法程度；不過，自稱打零工的王男，卻駕駛百萬進口車代步，警方將進一步釐清他是否為肇事駕駛，全案依公共危險、肇逃致死罪嫌偵辦中。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康