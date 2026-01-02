警察上下班向紙本出入登記簿說拜拜 勤務管理電子化系統今天上線

快訊

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

警政署今天指出，為簡化員警出退勤及超勤申報流程，保障第一線員警權益，並大幅提升勤務管理智慧化及行政效率，警政署積極推動警察機關勤務管理資訊化工作，建置的「值勤臺應勤簿冊電子化系統」進行多階段試辦、檢討與優化，今天正式全面上線。

警政署指出，系統將整合多項功能，未來員警出退勤不再使用紙本簿冊，使用使用個人帳密在公務電腦登入後，系統將自動帶入出勤資料，申領超勤加班費及深夜危勞津貼時，也能大幅節省人力及時間成本。

以往員警末班勤務常因案件處理延長未滿1小時，紙本作業無法併計餘數，現在運用資訊系統實施超勤加班餘數併計，員警可在案件處理完畢就退勤休息，每月月底併計滿1小時的超勤時數，就能報支超勤加班費，確保員警健康權益。

警政署在統一建置該系統後，原尚未建置警察機關，都不用再編列系統建置及後續維護預算，有效減輕預算負擔並節省公帑。

警政署表示，系統包括新增勤務分配表、出入登記簿、申領超勤加班費與深夜危勞津貼等功能，以及建置督導管理系統，自前年12月完成驗收後，已陸續召開2次全國性會議，除與各警察機關交換意見及確認上線整備情形外，更不斷滾動改善效能及優化功能，經執行各重大勤務驗證下，系統已能穩定運作。

警政署強調，系統今日正式全面上線，是警政勤務管理邁入資訊化的重要里程碑，未來將持續傾聽第一線員警的聲音，運用人工智能，積極優化及精進勤務管理系統，減輕員警工作負擔，達成科技建警的目標。

警政署建置的「值勤臺應勤簿冊電子化系統」今天正式全面上線。記者廖炳棋／翻攝
