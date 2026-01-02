獨／高雄警員投資加密貨幣虧400萬 貼文懊悔：「原來賺錢不容易」　

高市鼓山警分局龍華派出所一名警員，昨元旦有感而發在網路貼文指，前年12月投資加密貨幣資產到1000萬，離離職就差一步，卻在日本無預警升息下，虧了400萬，經濟壓力如排山倒海而來，所幸2個多月前調到高雄，同事相互幫忙，讓他領悟到賺錢不易。

對於這名員警的發文，轄區鼓山警分局表示，經查龍華所的確有這名員警，該名員警去年10月到任龍華所；經了解員警上班勤務均正常，只是過年發文抒發新年希望的感想，無任何違規之舉。

這名龍華所的員警昨元旦在網路抒發2025年的生活與工作狀況的心情貼文指出，2025年是一個充滿動盪的一年，2025年因自己的急躁鑄下了大錯。

該名員警敘述，在2024年12月他參與投資加密貨幣資產來到約1000萬，心想離離職只差一步之遙時，在日本無預警要升息的消息當下，所有的累積不僅功虧一簣更負債近400萬，頓時經濟的壓力如排山倒海襲擊而來。

當時他還在適應每個月龐大債務的心理壓力時，又超乎預期的統調回到高雄，踏入另外一個前所未有的工作環境；該名員警表示，過去服務的單位性質都偏向單純，就算在2023年10月統調到台北市，工作上都能負荷，但在這裡的強度與過去產生了極大的落差。

由於「上班」的不適感大到對上班產生抗拒，生活處在無預警的焦慮跟恐慌中，感覺「原來這才是上班真正的樣子」；一晃眼，來到高雄2個多月，新同事相處融洽且各個閱歷豐富，工作上能相互幫忙協助，勉強應付高強度的勤務。

該名員警在文末坦言，對於自己的遭遇與驟變，感到是多麼的無知跟輕率，也讓他真正體會到工作的壓力，徹底領悟賺錢的不容易。