快訊

憲法法庭今作出「115年憲判字第1號」判決 仍由5大法官評議、3人缺席

SIM卡遺失要報案才能補發？NCC回應了：新制沒有要求

宜蘭知名酒店遭控吃牛肉冷盤多人嘔吐就醫 衛生局稽查結果出爐

獨／高雄警員投資加密貨幣虧400萬 貼文懊悔：「原來賺錢不容易」　

聯合報／ 記者石秀華巫鴻瑋／高雄即時報導

高市鼓山警分局龍華派出所一名警員，昨元旦有感而發在網路貼文指，前年12月投資加密貨幣資產到1000萬，離離職就差一步，卻在日本無預警升息下，虧了400萬，經濟壓力如排山倒海而來，所幸2個多月前調到高雄，同事相互幫忙，讓他領悟到賺錢不易。

對於這名員警的發文，轄區鼓山警分局表示，經查龍華所的確有這名員警，該名員警去年10月到任龍華所；經了解員警上班勤務均正常，只是過年發文抒發新年希望的感想，無任何違規之舉。

這名龍華所的員警昨元旦在網路抒發2025年的生活與工作狀況的心情貼文指出，2025年是一個充滿動盪的一年，2025年因自己的急躁鑄下了大錯。

該名員警敘述，在2024年12月他參與投資加密貨幣資產來到約1000萬，心想離離職只差一步之遙時，在日本無預警要升息的消息當下，所有的累積不僅功虧一簣更負債近400萬，頓時經濟的壓力如排山倒海襲擊而來。

當時他還在適應每個月龐大債務的心理壓力時，又超乎預期的統調回到高雄，踏入另外一個前所未有的工作環境；該名員警表示，過去服務的單位性質都偏向單純，就算在2023年10月統調到台北市，工作上都能負荷，但在這裡的強度與過去產生了極大的落差。

由於「上班」的不適感大到對上班產生抗拒，生活處在無預警的焦慮跟恐慌中，感覺「原來這才是上班真正的樣子」；一晃眼，來到高雄2個多月，新同事相處融洽且各個閱歷豐富，工作上能相互幫忙協助，勉強應付高強度的勤務。

該名員警在文末坦言，對於自己的遭遇與驟變，感到是多麼的無知跟輕率，也讓他真正體會到工作的壓力，徹底領悟賺錢的不容易。

有網友在文章下方好奇提問，「默默問一下－400萬還完了嗎」；有網友指，「龍華案件量一直都前三啊」、「很忙的派出所」；有網友則鼓勵該名員警：「阿sir加油，給你打氣」。

高市鼓山警分局龍華派出所一名警員昨元旦有感而發在網路貼文指，投資加密貨幣虧400萬，有感賺錢不易。圖為龍華所外觀。記者石秀華／攝影
高市鼓山警分局龍華派出所一名警員昨元旦有感而發在網路貼文指，投資加密貨幣虧400萬，有感賺錢不易。圖為龍華所外觀。記者石秀華／攝影

加密貨幣

延伸閱讀

社會安全網變淫魔網 高雄衛生局績優督導性侵弱勢少女

高雄刑大開發阻詐LINE機器人 成功攔阻2.5億元

高雄好評延燒！孫燕姿3月香港啟德主場館開唱 台北場動向「不遠了」

藉口看工地 高雄工程行老闆載未成年女會計上摩鐵性侵

相關新聞

砍死河智媛前老闆...凶嫌羈押中恐還有共犯 法院曝：警已鎖定對象

曾簽下韓國啦啦隊女神河智媛的「無限夢想公司」負責人詹智能，去年8在台中豐原區超商遭黃姓男子砍死，黃供稱詹性騷其前女友才行...

獨／高雄警員投資加密貨幣虧400萬 貼文懊悔：「原來賺錢不容易」　

高市鼓山警分局龍華派出所一名警員，昨元旦有感而發在網路貼文指，前年12月投資加密貨幣資產到1000萬，離離職就差一步，卻...

他涉持空氣槍彈擊中女子頭部挫傷 少了測試報告… 法官裁定不罰

林姓男子去年10月8日深夜在台南市一間薑母鴨店，涉持空氣槍發射BB彈擊中林姓女子，經送醫診斷為頭部挫傷，警方查扣空氣槍及...

花蓮玉里公墓女裸屍渾身傷 前鄉代會主席兒供詞漏洞百出遭羈押

花蓮縣玉里大禹公墓日前發現一具全裸女屍，警方調查是28歲林姓女子，全身傷痕累累，臀部還有輪胎壓過的痕跡；當時林女的呂姓男...

狂保全返前東家劫財！持刀攜槍與警肉搏 桃園負傷雙警奮勇制伏

暴打社區住戶成傷丟工作的陳姓前保全員，12月31日持刀攜空氣槍返前東家假應徵真搶劫，員工趁機脫逃報警，桃園警方據報到場，與陳近距...

北市隨機攻擊…警偵查認定無共犯 張文墜樓是自我了結

張文隨機攻擊釀四死十一傷，根據台北市警方偵查報告進度，張文金流及人際關係分析，犯案沒有共犯參與，除母親給生活金援外，沒有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。