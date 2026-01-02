砍死河智媛前老闆...凶嫌羈押中恐還有共犯 法院曝：警已鎖定對象

曾簽下韓國啦啦隊女神河智媛的「無限夢想公司」負責人詹智能，去年8在台中豐原區超商遭黃姓男子砍死，黃供稱詹性騷其前女友才行凶，但本案仍疑點重重。黃落網遭收押、涉傷害致死起訴，他聲請撤銷羈押；法院以黃說詞和動機有違，警方也鎖定其他對象調查中，駁回其聲請，不得抗告。

詹智能曾被女員工控訴性騷，被害人稱胃炎期間還被帶去應酬灌酒，又接連遭詹摟抱、撫摸，半夜還收到詹簡訊稱「突然很想你」，法院民事判詹給付女子100萬元，案件上訴後女子訴諸媒體又鬧上新聞版面。

檢警調查，詹智能（57歲）2025年8月4日早10點多駕駛保時捷休旅車到豐原超商，遭黃男（41歲）埋伏持刀砍殺，店內血跡斑斑，詹左側手、腳多至少有4處刀傷，左小腿膕窩傷勢傷及動脈，送醫搶救仍不治。

黃男行凶後跑到台中第二分局投案，他當時辯稱，不滿詹性騷他女友才作案，但對此說法檢警均保留，將黃聲押禁見獲准；檢方去年底偵結依傷害致死罪嫌起訴黃。

黃男主張，他偵查中認罪、相關人證已到案說明，證據已保全，他無串供動機全案也無晦暗不明危險，就算其涉犯重罪，但不必然導致逃亡結果，何況他犯後自行到派出所自首，是認識自己鑄下大錯後，積極面對司法，無逃亡規避司法審判、刑罰的想法。

黃也說，他經濟一般無逃亡能力，母親年近70歲目前一人獨居，他有意願盡力彌補被害家屬，請求交保接受限制住居、出境及出海，輔以電子腳環等科技監控，並撤銷羈押。

台中地院審酌，黃男嫌疑重大，他雖自白犯罪，但對於犯案動機所述和常情、卷內證據未合，恐還有潛在共犯或證人未到案，且檢警也已鎖定對象偵查調查中，有事實足認黃有勾串之虞。

中院也說，黃犯本刑7年以上重罪，伴隨逃亡之虞，黃正值壯年，並無高齡或不利逃亡的身體疾病等因素，仍有逃亡可能。

中院審理，黃雖坦承犯行，供稱犯案動機和他前女友有關，他卻提不出任何和前女友聯繫、對話紀錄，和其犯罪動機有違，況且他作案後先逃離，1個小時後才派出所，案發後還刪除相關人LINE對話，難以完全盡信其犯罪動機。