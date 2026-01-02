快訊

必勝客披薩跨年夜訂單超時...等逾2小時 消保官：已違約可取消或索償

懶人包／全台都在問「吳麗萍是誰」！張惠妹台東跨年唱 CORTIS〈GO!〉 空耳迷因直接封神

聽新聞
0:00 / 0:00

砍死河智媛前老闆...凶嫌羈押中恐還有共犯 法院曝：警已鎖定對象

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

曾簽下韓國啦啦隊女神河智媛的「無限夢想公司」負責人詹智能，去年8在台中豐原區超商遭黃姓男子砍死，黃供稱詹性騷前女友才行凶，但本案仍疑點重重。黃落網遭收押、涉傷害致死起訴，他聲請撤銷羈押；法院以黃說詞和動機有違，警方也鎖定其他對象調查中，駁回其聲請，不得抗告。

詹智能曾被女員工控訴性騷，被害人稱胃炎期間還被帶去應酬灌酒，又接連遭詹摟抱、撫摸，半夜還收到詹簡訊稱「突然很想你」，法院民事判詹給付女子100萬元，案件上訴後女子訴諸媒體又鬧上新聞版面。

檢警調查，詹智能（57歲）2025年8月4日早10點多駕駛保時捷休旅車到豐原超商，遭黃男（41歲）埋伏持刀砍殺，店內血跡斑斑，詹左側手、腳多至少有4處刀傷，左小腿膕窩傷勢傷及動脈，送醫搶救仍不治。

黃男行凶後跑到台中第二分局投案，他當時辯稱，不滿詹性騷他女友才作案，但對此說法檢警均保留，將黃聲押禁見獲准；檢方去年底偵結依傷害致死罪嫌起訴黃。

黃男主張，他偵查中認罪、相關人證已到案說明，證據已保全，他無串供動機全案也無晦暗不明危險，就算其涉犯重罪，但不必然導致逃亡結果，何況他犯後自行到派出所自首，是認識自己鑄下大錯後，積極面對司法，無逃亡規避司法審判、刑罰的想法。

黃也說，他經濟一般無逃亡能力，母親年近70歲目前一人獨居，他有意願盡力彌補被害家屬，請求交保接受限制住居、出境及出海，輔以電子腳環等科技監控，並撤銷羈押。

台中地院審酌，黃男嫌疑重大，他雖自白犯罪，但對於犯案動機所述和常情、卷內證據未合，恐還有潛在共犯或證人未到案，且檢警也已鎖定對象偵查調查中，有事實足認黃有勾串之虞。

中院也說，黃犯本刑7年以上重罪，伴隨逃亡之虞，黃正值壯年，並無高齡或不利逃亡的身體疾病等因素，仍有逃亡可能。

中院審理，黃雖坦承犯行，供稱犯案動機和他前女友有關，他卻提不出任何和前女友聯繫、對話紀錄，和其犯罪動機有違，況且他作案後先逃離，1個小時後才派出所，案發後還刪除相關人LINE對話，難以完全盡信其犯罪動機。

加上黃和詹無怨隙，卻在公眾得出入的超商行凶，對社會治安危害巨大，斟酌其犯罪情節、社會治安危害及國家刑罰權遂行公益等，認定仍有羈押必要，駁回其聲請。

黃男砍死「無限夢想公司」負責人詹智能，其自稱不滿詹性騷他前女友才動手，但法院認為他說詞和動機不符，恐有共犯未到警方也鎖定特定對象，駁回其撤銷羈押聲請。圖／報系資料照
黃男砍死「無限夢想公司」負責人詹智能，其自稱不滿詹性騷他前女友才動手，但法院認為他說詞和動機不符，恐有共犯未到警方也鎖定特定對象，駁回其撤銷羈押聲請。圖／報系資料照

前女友 性騷 啦啦隊

延伸閱讀

花蓮玉里公墓女裸屍渾身傷 前鄉代會主席兒供詞漏洞百出遭羈押

見女房客外型亮麗凍抹條 新北噁男趁女子洗澡闖入欲硬上遭羈押

男子北車莫名咆哮、揚言「要去中山站」引發恐慌 北檢聲請羈押

台南姊弟戀釀男死女傷 凶嫌住女方房子卻潑酸對方

相關新聞

砍死河智媛前老闆...凶嫌羈押中恐還有共犯 法院曝：警已鎖定對象

曾簽下韓國啦啦隊女神河智媛的「無限夢想公司」負責人詹智能，去年8在台中豐原區超商遭黃姓男子砍死，黃供稱詹性騷其前女友才行...

他涉持空氣槍彈擊中女子頭部挫傷 少了測試報告… 法官裁定不罰

林姓男子去年10月8日深夜在台南市一間薑母鴨店，涉持空氣槍發射BB彈擊中林姓女子，經送醫診斷為頭部挫傷，警方查扣空氣槍及...

花蓮玉里公墓女裸屍渾身傷 前鄉代會主席兒供詞漏洞百出遭羈押

花蓮縣玉里大禹公墓日前發現一具全裸女屍，警方調查是28歲林姓女子，全身傷痕累累，臀部還有輪胎壓過的痕跡；當時林女的呂姓男...

狂保全返前東家劫財！持刀攜槍與警肉搏 桃園負傷雙警奮勇制伏

暴打社區住戶成傷丟工作的陳姓前保全員，12月31日持刀攜空氣槍返前東家假應徵真搶劫，員工趁機脫逃報警，桃園警方據報到場，與陳近距...

北市隨機攻擊…警偵查認定無共犯 張文墜樓是自我了結

張文隨機攻擊釀四死十一傷，根據台北市警方偵查報告進度，張文金流及人際關係分析，犯案沒有共犯參與，除母親給生活金援外，沒有...

警局內倒數計時！「酒駕+毒駕」東部男北上跨年 引擎蓋撞凹被逮

昨午有輛引擎蓋撞凹的紅色轎車違規停在桃市桃園區宏昌八街路旁，引起桃園警分局中路派出所巡邏員警注意，上前盤查發現遠從東部北...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。