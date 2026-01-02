快訊

必勝客披薩跨年夜訂單超時...等逾2小時 消保官：已違約可取消或索償

懶人包／全台都在問「吳麗萍是誰」！張惠妹台東跨年唱 CORTIS〈GO!〉 空耳迷因直接封神

男闖農舍竊空氣長槍遭制伏　警依強盜罪送辦

中央社／ 南投2日電

南投警方獲報草屯鎮1間農舍發生竊盜案，員警趕抵現場時，竊嫌已被農民制伏在地，經詢農民得知，黃姓男子闖入農舍要偷財物，只偷到1把空氣長槍就被制伏，遭依強盜罪等送辦。

南投縣政府警察局草屯分局今天發布新聞資料，黃姓男子日前騎機車到草屯坪頂里與中寮鄉龍岩村交界附近，鎖定地處偏僻、人煙稀少農舍行竊，但進農舍後只發現1把地主存放的20年長槍，離開農舍時被農民發現，2人拉扯。

員警趕到農舍時，黃姓男子已被制伏，在男子身上搜出毒品海洛因1.83公克、安非他命15.18公克及吸食器等證物，訊後依強盜、侵入住宅及違反毒品危害防制條例等罪，移送台灣南投地方檢察署偵辦，空氣槍則查扣送內政部警政署刑事警察局鑑定。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

農舍 農民

延伸閱讀

南投「獵飆行動」首波出擊 12飆車族落網10輛改裝車被查扣

鳥嘴潭上游申設垃圾掩埋場 立委痛批水利署、環團怒轟南投縣府雙面人

毒化災應變聯防 環境部新增花蓮、南投和金門據點

影／斥資2.2億！南投竹山水資中心今通水 接管工程恐陷交通黑暗期

相關新聞

砍死河智媛前老闆...凶嫌羈押中恐還有共犯 法院曝：警已鎖定對象

曾簽下韓國啦啦隊女神河智媛的「無限夢想公司」負責人詹智能，去年8在台中豐原區超商遭黃姓男子砍死，黃供稱詹性騷其前女友才行...

他涉持空氣槍彈擊中女子頭部挫傷 少了測試報告… 法官裁定不罰

林姓男子去年10月8日深夜在台南市一間薑母鴨店，涉持空氣槍發射BB彈擊中林姓女子，經送醫診斷為頭部挫傷，警方查扣空氣槍及...

花蓮玉里公墓女裸屍渾身傷 前鄉代會主席兒供詞漏洞百出遭羈押

花蓮縣玉里大禹公墓日前發現一具全裸女屍，警方調查是28歲林姓女子，全身傷痕累累，臀部還有輪胎壓過的痕跡；當時林女的呂姓男...

狂保全返前東家劫財！持刀攜槍與警肉搏 桃園負傷雙警奮勇制伏

暴打社區住戶成傷丟工作的陳姓前保全員，12月31日持刀攜空氣槍返前東家假應徵真搶劫，員工趁機脫逃報警，桃園警方據報到場，與陳近距...

北市隨機攻擊…警偵查認定無共犯 張文墜樓是自我了結

張文隨機攻擊釀四死十一傷，根據台北市警方偵查報告進度，張文金流及人際關係分析，犯案沒有共犯參與，除母親給生活金援外，沒有...

警局內倒數計時！「酒駕+毒駕」東部男北上跨年 引擎蓋撞凹被逮

昨午有輛引擎蓋撞凹的紅色轎車違規停在桃市桃園區宏昌八街路旁，引起桃園警分局中路派出所巡邏員警注意，上前盤查發現遠從東部北...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。