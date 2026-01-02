快訊

王夢麟酒駕遭逮！ 女兒怒發聲：完全無法原諒

莊家班麻油雞雙北10家分店遭惡意「加料」 3嫌羈押禁見

「有人從頭到腳在燃燒！」瑞士酒吧惡火奪數十命 目擊者還原事發當下

花蓮玉里公墓女裸屍渾身傷 前鄉代會主席兒供詞漏洞百出遭羈押

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣玉里大禹公墓日前發現一具全裸女屍，警方調查是28歲林姓女子，全身傷痕累累，臀部還有輪胎壓過的痕跡；當時林女的呂姓男友在現場，辯稱是吵架後林女跳車，警方將他依殺人罪嫌送辦，檢察官複訊後聲請羈押禁見獲准。

玉里警方上月31日上午11時接獲呂姓男子報案，在大禹公墓樹林間發現林女全裸倒地，僅有幾件被拉扯破損的衣物覆蓋，已無呼吸心跳，全身多處擦挫、瘀傷，脖子也有勒痕。

據了解，51歲的呂姓男子是卓溪鄉代會前主席的兒子，曾因吸毒入獄。他聲稱，上月29日到吉安接女友到玉里同住，因女友吵著要回家，上月30日晚上出發，他故意開到大禹公墓是因為女友「怕鬼」，讓她不亂跑，但開到一半大約晚上10時，兩人吵架，女友跳車，才摔死，堅稱沒有殺人。

對於女友為何未著衣物，呂男則是說，女友自己脫衣服躺在地上，她身上的傷痕都是她前夫毆打家暴造成。但警方認為他的供詞漏洞百出、疑點重重，且在他的車上發現多處血跡反應，不排除林姓生前遭勒頸及毆打凌虐，依殺人罪嫌送花蓮地檢署偵辦。

花檢今天表示，經初步檢視死者身上有多處明顯外傷，檢方複訊後，認呂嫌涉犯刑法第271條第1項之殺人等罪嫌重大，有逃亡及勾串共犯之虞，且所涉為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，向花蓮地院聲請羈押禁見獲准。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

花蓮縣玉里大禹公墓驚傳女子疑似遭殺害棄屍，檢警調查林女的呂姓男友涉有重嫌，已向法院聲請羈押禁見獲准。圖／民眾提供
花蓮縣玉里大禹公墓驚傳女子疑似遭殺害棄屍，檢警調查林女的呂姓男友涉有重嫌，已向法院聲請羈押禁見獲准。圖／民眾提供
花蓮縣玉里大禹公墓驚傳女子疑似遭殺害棄屍，檢警在林的呂姓男友車上找到血跡。圖／民眾提供
花蓮縣玉里大禹公墓驚傳女子疑似遭殺害棄屍，檢警在林的呂姓男友車上找到血跡。圖／民眾提供

