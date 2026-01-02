花蓮玉里公墓女裸屍渾身傷 前鄉代會主席兒供詞漏洞百出遭羈押

花蓮縣玉里大禹公墓日前發現一具全裸女屍，警方調查是28歲林姓女子，全身傷痕累累，臀部還有輪胎壓過的痕跡；當時林女的呂姓男友在現場，辯稱是吵架後林女跳車，警方將他依殺人罪嫌送辦，檢察官複訊後聲請羈押禁見獲准。

玉里警方上月31日上午11時接獲呂姓男子報案，在大禹公墓樹林間發現林女全裸倒地，僅有幾件被拉扯破損的衣物覆蓋，已無呼吸心跳，全身多處擦挫、瘀傷，脖子也有勒痕。

據了解，51歲的呂姓男子是卓溪鄉代會前主席的兒子，曾因吸毒入獄。他聲稱，上月29日到吉安接女友到玉里同住，因女友吵著要回家，上月30日晚上出發，他故意開到大禹公墓是因為女友「怕鬼」，讓她不亂跑，但開到一半大約晚上10時，兩人吵架，女友跳車，才摔死，堅稱沒有殺人。

對於女友為何未著衣物，呂男則是說，女友自己脫衣服躺在地上，她身上的傷痕都是她前夫毆打家暴造成。但警方認為他的供詞漏洞百出、疑點重重，且在他的車上發現多處血跡反應，不排除林姓生前遭勒頸及毆打凌虐，依殺人罪嫌送花蓮地檢署偵辦。

花檢今天表示，經初步檢視死者身上有多處明顯外傷，檢方複訊後，認呂嫌涉犯刑法第271條第1項之殺人等罪嫌重大，有逃亡及勾串共犯之虞，且所涉為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，向花蓮地院聲請羈押禁見獲准。