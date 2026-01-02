聽新聞
北市隨機攻擊…警偵查認定無共犯 張文墜樓是自我了結

聯合報／ 記者廖炳棋／台北報導

一二一九隨機殺人案，凶嫌<a href='/search/tagging/2/張文' rel='張文' data-rel='/2/245382' class='tag'><strong>張文</strong></a>身亡，警方調查報告認定張文自殺，但動機依然不明。圖／聯合報系資料照片
一二一九隨機殺人案，凶嫌張文身亡，警方調查報告認定張文自殺，但動機依然不明。圖／聯合報系資料照片

張文隨機攻擊釀四死十一傷，根據台北市警方偵查報告進度，張文金流及人際關係分析，犯案沒有共犯參與，除母親給生活金援外，沒有其他異常金流，張文墜樓，從情境及攻擊計畫跡象，朝自我了結方向結論；不過最重要的犯罪動機，警方沒有太多證據可以拼湊還原，目前仍是疑問。

日前一張署名張嫌哥哥卡片，指出張文生前求學、軍旅生活都受到霸凌，專案小組側面查訪及詢問軍隊，他的成長背景、軍旅生活、工作日常，都沒有被霸凌紀錄；近期也沒有女友失戀、家人吵架等讓他情緒失控的導火線，警方坦言，仍難拼湊張文可能犯案動機。

張文案發前在租屋處縱火燒毀自己的電競筆電，雖硬碟完好，但有加密措施，警方透過原廠協助及暴力破解，直到目前仍沒有辦法進入硬碟；原本寄望筆電內可能有蛛絲馬跡，也不樂觀。

目前可以確認，張文儲存在雲端的資料，犯罪計畫相當詳細，包括何時縱火、丟擲煙霧彈，都有時間規畫及地點標示，連休息、吃飯都有規畫；警方事後回溯，張文的計畫執行幾乎都已完成，計畫終點站就是誠品南西店，但如此詳細計畫，唯獨沒有規畫逃生路線及備案。

警方調閱張文在誠品南西犯案影像，發現他逃至頂樓後相當從容，未與背後追趕的警察碰到面，還好整以暇將身上的護具、手表逐一脫下，放置在出入口附近位置；警方認為若有逃生計畫，此時不會褪下物品，必定是急於逃生，何況當時他在誠品四樓犯案後，大可直接從四、五樓逃生梯離開，不用跑到頂樓。

警方再從他墜樓位置與角度，認為他在墜樓前曾拉開距離，像是「一躍而下」前的準備動作，加上墜樓位置離大樓牆壁有距離，從過往案例研判，不像是失足造成，因此認定張文就是打算犯案後，以墜樓作為攻擊計畫的結局。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

