狂保全返前東家劫財！持刀攜槍與警肉搏 桃園負傷雙警奮勇制伏
暴打社區住戶成傷丟工作的陳姓前保全員，昨天持刀攜空氣槍返前東家假應徵真搶劫，員工趁機脫逃報警，桃園警方據報到場，與陳近距離肉搏，仍遭陳開槍擊傷，雙警負傷仍奮勇制伏，警詢後依強盜、殺人未遂等罪送辦。
桃園分局說，中路派出所警員蔣賢學、王瓏寬昨天上午10時據報，46歲陳男攜帶空氣槍及小型藍波刀械，到桃園區某保全公司假裝應徵卻藉機挾持老闆要錢，員工見狀逃出報警。
警員蔣賢學與王瓏寬迅速趕抵並封鎖現場，陳男面對盤查，眼神游移不定僅回簡短字句，員警第六感察覺有異立刻加強警備，要求陳男乖乖配合調查；陳男突然掏出刀械攻擊，當場遭警使用警棍將刀械打掉，並撲上前與陳男扭打。
陳男則拔出腰際空氣槍朝員警射擊，導致雙警腿部雙雙中彈受傷，即便如此，雙警仍帶傷奮勇將陳壓制在地，同時呼叫支援將陳逮捕，查扣刀槍等證物。受傷員警送醫治療已無礙，全案詢問後依強盜及傷害等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
據悉，陳男2022年6月25日是這家保全公司配發在桃園區某社區擔任保全工作，之前因社區電梯消毒水未更換，住戶找他反映未果，轉而向總幹事投訴，陳不爽毆打住戶成傷挨告，卻因此丟工作，去年12月間遭桃園地方法院依傷害罪判4月徒刑。
