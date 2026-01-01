快訊

越來越精明？專家喊去年美股散戶大贏 靠2招打敗華爾街「操盤手」

元旦報喜！古巨基時隔5年升格2寶爸 57歲愛妻「圓夢」

新北三重車禍！機車衝撞行人畫面曝光 6旬婦違規過馬路OHCA

聽新聞
0:00 / 0:00

狂保全返前東家劫財！持刀攜槍與警肉搏 桃園負傷雙警奮勇制伏

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

暴打社區住戶成傷丟工作的陳姓前保全員，昨天持刀攜空氣槍返前東家假應徵真搶劫，員工趁機脫逃報警，桃園警方據報到場，與陳近距離肉搏，仍遭陳開槍擊傷，雙警負傷仍奮勇制伏，警詢後依強盜殺人未遂等罪送辦。

桃園分局說，中路派出所警員蔣賢學、王瓏寬昨天上午10時據報，46歲陳男攜帶空氣槍及小型藍波刀械，到桃園區某保全公司假裝應徵卻藉機挾持老闆要錢，員工見狀逃出報警。

警員蔣賢學與王瓏寬迅速趕抵並封鎖現場，陳男面對盤查，眼神游移不定僅回簡短字句，員警第六感察覺有異立刻加強警備，要求陳男乖乖配合調查；陳男突然掏出刀械攻擊，當場遭警使用警棍將刀械打掉，並撲上前與陳男扭打。

陳男則拔出腰際空氣槍朝員警射擊，導致雙警腿部雙雙中彈受傷，即便如此，雙警仍帶傷奮勇將陳壓制在地，同時呼叫支援將陳逮捕，查扣刀槍等證物。受傷員警送醫治療已無礙，全案詢問後依強盜及傷害等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

據悉，陳男2022年6月25日是這家保全公司配發在桃園區某社區擔任保全工作，之前因社區電梯消毒水未更換，住戶找他反映未果，轉而向總幹事投訴，陳不爽毆打住戶成傷挨告，卻因此丟工作，去年12月間遭桃園地方法院依傷害罪判4月徒刑。

46歲陳姓男子因傷害案丟工作，昨天上午返回前東西假應徵保全卻藉機劫財，桃園警方據報與陳短兵交戰，儘管腿部遭空氣槍擊中受傷，仍奮力將陳壓制逮捕，警詢後依強盜、殺人未遂等罪送辦。記者陳恩惠／翻攝
46歲陳姓男子因傷害案丟工作，昨天上午返回前東西假應徵保全卻藉機劫財，桃園警方據報與陳短兵交戰，儘管腿部遭空氣槍擊中受傷，仍奮力將陳壓制逮捕，警詢後依強盜、殺人未遂等罪送辦。記者陳恩惠／翻攝
警方查扣陳姓男子所攜帶的刀槍證物。記者陳恩惠／翻攝
警方查扣陳姓男子所攜帶的刀槍證物。記者陳恩惠／翻攝
46歲陳姓男子因傷害案丟工作，昨天上午返回前東西假應徵保全卻藉機劫財，桃園警方據報與陳短兵交戰，儘管腿部遭空氣槍擊中受傷，仍奮力將陳壓制逮捕，警詢後依強盜、殺人未遂等罪送辦。記者陳恩惠／翻攝
46歲陳姓男子因傷害案丟工作，昨天上午返回前東西假應徵保全卻藉機劫財，桃園警方據報與陳短兵交戰，儘管腿部遭空氣槍擊中受傷，仍奮力將陳壓制逮捕，警詢後依強盜、殺人未遂等罪送辦。記者陳恩惠／翻攝
46歲陳姓男子因傷害案丟工作，昨天上午返回前東西假應徵保全卻藉機劫財，桃園警方據報與陳短兵交戰，儘管腿部遭空氣槍擊中受傷，仍奮力將陳壓制逮捕，警詢後依強盜、殺人未遂等罪送辦。記者陳恩惠／翻攝
46歲陳姓男子因傷害案丟工作，昨天上午返回前東西假應徵保全卻藉機劫財，桃園警方據報與陳短兵交戰，儘管腿部遭空氣槍擊中受傷，仍奮力將陳壓制逮捕，警詢後依強盜、殺人未遂等罪送辦。記者陳恩惠／翻攝
桃園警分局副分局長黃呈錫（右二）、督察組長及總局督察等高層至中路派出所慰問受傷的警員蔣賢學、王瓏寬。記者陳恩惠／翻攝
桃園警分局副分局長黃呈錫（右二）、督察組長及總局督察等高層至中路派出所慰問受傷的警員蔣賢學、王瓏寬。記者陳恩惠／翻攝

保全 強盜 殺人未遂 搶劫 傷害罪

延伸閱讀

獨／桃園2025歲末傳持槍入室劫案 2員警中彈幸無大礙

桃園市巨幅國旗慶元旦 張善政：為中華民國打拚

桃園小二女童參加跨年與家人走散 壢警霸氣脫下外套為她擋雨

張善政送新年大禮 桃園義交協勤費提升至每小時230元

相關新聞

狂保全返前東家劫財！持刀攜槍與警肉搏 桃園負傷雙警奮勇制伏

暴打社區住戶成傷丟工作的陳姓前保全員，昨天持刀攜空氣槍返前東家假應徵真搶劫，員工趁機脫逃報警，桃園警方據報到場，與陳近距...

警局內倒數計時！「酒駕+毒駕」東部男北上跨年 引擎蓋撞凹被逮

昨午有輛引擎蓋撞凹的紅色轎車違規停在桃市桃園區宏昌八街路旁，引起桃園警分局中路派出所巡邏員警注意，上前盤查發現遠從東部北...

獨／桃園2025歲末傳持槍入室劫案 2員警中彈幸無大礙

桃園昨天發生一起歹徒持槍入室搶劫事件，員警封鎖現場逮人，雖順利制服嫌犯，救出被挾持的民眾，但也在對峙過程遭受攻擊受傷，所...

獨／高雄飛車追逐疑點重重疑黑吃黑 警界高層下令查辦

高雄市路竹區環球路上去年12月26日下午當街上演飛車追逐，黑車緊追銀色轎車將車撞成廢鐵，警方當時追查2車人聲稱是20萬債務糾紛；此案警界高層接獲檢舉，指示追查發現非債主追債，而是「詐團黑吃黑」，車上當時有300餘萬元，非20萬元。

想獻花、留言要快！余家昶悼念牆至明天中午12時

1219無差別攻擊事件中見義勇為、捨己救人的余家昶，家屬正籌辦告別式，捷運台北車站B1層暫時設置的悼念牆，民眾的獻花與留...

連鎖麻油雞店湯鍋遭倒砂糖、芥末 雙北10間分店受害警逮2嫌

雙北市多間莊家班麻油雞連鎖店，昨午（31日）蘆洲、中和、淡水、文山、北投、士林等共10間分店傳出遭人於湯鍋內傾倒砂糖、芥...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。