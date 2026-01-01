警局內倒數計時！「酒駕+毒駕」東部男北上跨年 引擎蓋撞凹被逮

快訊

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

昨午有輛引擎蓋撞凹的紅色轎車違規停在桃市桃園區宏昌八街路旁，引起桃園警分局中路派出所巡邏員警注意，上前盤查發現遠從東部北上跨年的林姓駕駛，不僅傳出酒味且有K毒臭味，經酒測及毒品快篩發現全超標，來不及跨年先落網，最後只能在警局「倒數計時」。

桃園分局說，中路所警員黃域銘及王瓏寬中午時段外出巡邏至宏昌八街，發現路旁紅線違停的紅色轎車的車頭嚴重凹陷、引擎蓋翹起，外觀慘不忍睹；24歲林男面對盤查急辯稱，趁假期從東部來訪友，車停飯店停車場被不明車輛擦撞後逃逸，員警反問「為何沒報案？」，林支吾其詞，無法解釋。

不過警方聞到他身上有濃厚酒味，林男坦承自前晚起，跟桃園友人喝到凌晨2點才結束，經實施酒測為0.36MG/L，超過標準值；員警又於車內發現沾有毒品K他命粉末空盒，實施快篩果然是陽性有毒品反應，林男涉嫌酒駕毒駕，警詢後依法送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

來自東部的24歲林男昨午駕著車頭撞凹的紅色轎車違停在桃園區宏昌八街路旁，吸引桃園警分局中路派出所巡邏員警注意，上前盤查發現他既酒駕也涉嫌毒駕，當場沒法去跨年先進警局。記者陳恩惠／翻攝
桃園 毒品 毒駕 酒駕 跨年

