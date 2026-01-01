快訊

跨年夜百人聚集！瑞士滑雪勝地酒吧爆炸多人死亡 起火畫面曝光

元旦動肝火！屏東市健走逾1萬人出籠 刁民爭搶爆保溫瓶之亂

前AOA珉娥元旦極端選擇被救回 自曝「遭性侵被打到失禁」驚人內幕

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／桃園2025歲末傳持槍入室劫案 2員警中彈幸無大礙

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園昨天發生一起歹徒持槍入室搶劫事件，員警封鎖現場逮人，雖順利制服嫌犯，救出被挾持的民眾，但也在對峙過程遭受攻擊受傷，所幸治療後無礙，全案朝強盜、殺人未遂和妨害公務等罪偵辦中。

事情發生在昨天上午10時許，犯嫌為43歲的陳姓男子；據了解，陳男原在某保全公司任職，因工作時與工作地點住戶糾紛挨告傷害，經法院審理判刑定讞，也丟了工作，但他認為公司虧欠他，昨天持改造空氣槍與尖刀回公司索要錢財。

陳男進屋隨即亮槍並控制老闆行動，開口就要20萬元，其他員工見狀紛紛走避，逃到大馬路確認安全才敢報警。

事發地點距離派出所不遠，大批員警迅速趕抵衝進屋內救人，遭陳男開槍反擊，結果蔣姓、王姓2名員警都左腳中彈，所幸空氣槍威力不大，僅挫瘀傷，而陳男被優勢警力以警棍制服，在壓制過程中疑呼吸不順意識不清，送醫後已恢復。

事件在地方傳開，民眾肯定員警英勇救人，也關心員警傷勢。警方表示，蔣、王2人治療後已無大礙，全案由桃園地檢署指揮偵辦中。

桃園昨天傳歹徒持刀槍入室搶劫，但錢還沒到手，就被趕抵的員警制服。示意圖／Ingimage
桃園昨天傳歹徒持刀槍入室搶劫，但錢還沒到手，就被趕抵的員警制服。示意圖／Ingimage

桃園地檢署 制服

延伸閱讀

桃園市巨幅國旗慶元旦 張善政：為中華民國打拚

2026元旦寶寶多 桃園宏其婦幼為20新生兒迎接美好

桃園小二女童參加跨年與家人走散 壢警霸氣脫下外套為她擋雨

影／桃園迎接2026元旦寶寶 市府估全天65位新生兒報到

相關新聞

獨／桃園2025歲末傳持槍入室劫案 2員警中彈幸無大礙

桃園昨天發生一起歹徒持槍入室搶劫事件，員警封鎖現場逮人，雖順利制服嫌犯，救出被挾持的民眾，但也在對峙過程遭受攻擊受傷，所...

警局內倒數計時！「酒駕+毒駕」東部男北上跨年 引擎蓋撞凹被逮

昨午有輛引擎蓋撞凹的紅色轎車違規停在桃市桃園區宏昌八街路旁，引起桃園警分局中路派出所巡邏員警注意，上前盤查發現遠從東部北...

獨／高雄飛車追逐疑點重重疑黑吃黑 警界高層下令查辦

高雄市路竹區環球路上去年12月26日下午當街上演飛車追逐，黑車緊追銀色轎車將車撞成廢鐵，警方當時追查2車人聲稱是20萬債務糾紛；此案警界高層接獲檢舉，指示追查發現非債主追債，而是「詐團黑吃黑」，車上當時有300餘萬元，非20萬元。

想獻花、留言要快！余家昶悼念牆至明天中午12時

1219無差別攻擊事件中見義勇為、捨己救人的余家昶，家屬正籌辦告別式，捷運台北車站B1層暫時設置的悼念牆，民眾的獻花與留...

連鎖麻油雞店湯鍋遭倒砂糖、芥末 雙北10間分店受害警逮2嫌

雙北市多間莊家班麻油雞連鎖店，昨午（31日）蘆洲、中和、淡水、文山、北投、士林等共10間分店傳出遭人於湯鍋內傾倒砂糖、芥...

高雄跨年夜槍響2人送醫 1男胸中彈命危 起因竟是放鞭炮

高雄市跨年夜發生槍擊案，劉姓男子不滿路邊一群男女放鞭炮起口角，不料，他竟涉嫌亮槍，朝田姓男子等人開槍。田男1胸部及小腿中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。