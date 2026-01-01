獨／桃園2025歲末傳持槍入室劫案 2員警中彈幸無大礙

桃園昨天發生一起歹徒持槍入室搶劫事件，員警封鎖現場逮人，雖順利制服嫌犯，救出被挾持的民眾，但也在對峙過程遭受攻擊受傷，所幸治療後無礙，全案朝強盜、殺人未遂和妨害公務等罪偵辦中。

事情發生在昨天上午10時許，犯嫌為43歲的陳姓男子；據了解，陳男原在某保全公司任職，因工作時與工作地點住戶糾紛挨告傷害，經法院審理判刑定讞，也丟了工作，但他認為公司虧欠他，昨天持改造空氣槍與尖刀回公司索要錢財。

陳男進屋隨即亮槍並控制老闆行動，開口就要20萬元，其他員工見狀紛紛走避，逃到大馬路確認安全才敢報警。

事發地點距離派出所不遠，大批員警迅速趕抵衝進屋內救人，遭陳男開槍反擊，結果蔣姓、王姓2名員警都左腳中彈，所幸空氣槍威力不大，僅挫瘀傷，而陳男被優勢警力以警棍制服，在壓制過程中疑呼吸不順意識不清，送醫後已恢復。