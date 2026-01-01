獨／高雄飛車追逐疑點重重疑黑吃黑 警界高層下令查辦

詐騙集團疑黑吃黑3百餘萬元，在街頭上演飛車追逐撞爛自小客車。記者巫鴻瑋／翻攝 高雄市路竹區環球路上去年12月26日下午當街上演飛車追逐，黑車緊追銀色轎車將車撞成廢鐵，警方當時追查2車人聲稱是20萬債務糾紛；此案警界高層接獲檢舉，指示追查發現非債主追債，而是「詐團黑吃黑」，車上當時有300餘萬元，非20萬元。

這起原本以為是飛車追逐追債的案情發生在去年12月26日下午1時許，當時馬姓男子（27歲）駕駛銀色轎車搭載一名彭姓少年，遭後方駕駛黑車的周姓男子（32歲）沿路從樹人醫專旁巷內追逐。

雙方一路從路竹追逐到阿蓮，過程中還在一處路口波及路過的白色小客車，後馬男的車被周男的車猛烈撞擊，當場180度迴轉後，仍駕著破爛的銀車繼續逃，最後被逼到阿蓮區玄佑街，馬男開車衝入芒果園，還撞斷火龍果、芒果樹才停下。

湖內警分局起初指出，這起危險駕駛飛車追逐是因欠了20多萬元的馬姓男子（27歲）與債主周姓男子（32歲）相約在樹人醫專旁巷內喬債務，但因為雙方談不攏，馬男就想開車離去，氣得周男也上車在後方追趕對方，企圖把馬男攔下。

不過事後警方卻在車上找獲不僅數萬元現金，而是被用黑色袋子裝著的高達整整300多萬元現金，當下馬男、彭姓少年聲稱是欠人20餘萬債務，周男則稱是追討博弈賭債，但明顯事情不單純，引發警方懷疑。

雖雙方堅稱是債務，但事後警局高層接獲線報，指該案是詐團黑吃黑所為。據了解，高雄市警察局長林炎田赴湖內警分局了解時，訓斥派出所及偵查隊「怎麼辦案的？」後警方成立專案小組追查，調閱3人手機通聯記錄及對話訊息，發現整起事件起因疑為同為詐團成員的吳男想私吞這筆錢，在背後操控馬男及彭男所為。

警詢後先以強盜及公共危險罪嫌移送馬、周2人，彭姓少年則被少年法院裁定收容。隔天警方在橋頭區逮獲涉案的吳姓男子，警詢後，依洗錢防制法及詐欺等罪嫌將吳移送橋頭地檢署偵辦；另持續追查318萬元詐款從何而來，以及是否有其他被害人。