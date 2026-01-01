想獻花、留言要快！余家昶悼念牆至明天中午12時
1219無差別攻擊事件中見義勇為、捨己救人的余家昶，家屬正籌辦告別式，捷運台北車站B1層暫時設置的悼念牆，民眾的獻花與留言至2日中午12時，但線上留言區仍將持續開放至余先生告別式結束。
台北捷運公司表示，這段期間民眾張貼或放置的留言貼或卡片，車站人員每日都在收班後分區取下，逐張黏貼製版，並且掃描拍照後保存，共計製作約590張A4紙卡。
北捷指出，2日下午，余先生告別式的籌辦單位，將派員將悼念牆現場的留言貼和花束運載到會場布置，捷運公司整理的約590張A4紙卡和物品，也將交付給儀式籌辦單位。至於民眾表達心意留在現場的食品和飲料，因考慮食安問題，將由本公司代為銷毀。
北捷表示，對於民眾表達心意物品的處理方式，都已經和余先生家屬商談，並遵照家屬的意願。同時家屬亦請捷運公司代為表達，希望大家尊重家屬想保有隱私、不要曝光的心願。
