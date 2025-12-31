高雄跨年夜槍響2人送醫 1男胸中彈命危 起因竟是放鞭炮
高雄市跨年夜發生槍擊案，劉姓男子不滿路邊一群男女放鞭炮起口角，不料，他竟涉嫌亮槍，朝田姓男子等人開槍。田男1胸部及小腿中彈，另名黃姓女子手指遭子彈擦過受傷。劉男不久被趕到的員警逮捕，警方正查辦全案。
昨天深夜11時30分許，劉姓男子（50歲）搭車到高雄市三民區天祥路與鼎金後巷下車，一下車見田姓男子（47歲）、黃姓女子（47歲）等6、7名男女在路邊放鞭炮，要求田男等人不要在深夜放鞭炮，雙方才起爭執。
田姓男子等人當中，有人認為劉姓男子憑什麼制止他們放鞭炮，與劉男起口角。劉男馬上亮出手槍，涉嫌朝田男等人開槍。
田姓男子等人紛紛躲避，田男遭擊中胸部及小腿，黃女右手食指被子彈擦過受傷。
警方據報發生槍擊案，立即趕到案發地，發現田男、黃女中槍，由救護車將2人送往高雄榮總醫院急救，黃女無礙，田男正搶救中。
警方在四處尋找開槍者，不久在附近找到劉男，並在路邊找到劉涉嫌丟棄的手槍，逮捕他依殺人、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌查辦。
