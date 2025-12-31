雙北多家分店受害！連鎖麻油雞店驚傳「遭灑不明粉末」 警追緝中

快訊

聯合報／ 記者林昭彰王長鼎黃子騰／新北即時報導

在雙北市有24間分店的莊家班麻油雞，今天驚傳蘆洲、中和、淡水、文山、北投、士林等10間分店遭人傾倒不明粉末。雙北警接獲報案，有男子騎機車到分店後，將整包粉末倒進整鍋麻油雞內，犯案後隨即逃逸。新北警已展開調查積極追緝中。

據了解，莊家班麻油雞位於蘆洲區的長榮店、中原店，今天下午4時許先後遭1名頭戴全罩式安全帽的男子闖入，二話不說直接將整包黃色粉末倒入大湯鍋內，迅速閃身逃逸。

警方獲報趕抵發現現場遺留「二號黃砂糖」包裝袋，懷疑被傾倒砂糖。蘆洲警調閱監視器，今晚7時許在蘆洲區集賢路某旅館逮到21歲謝姓男子，但謝男被逮後三緘其口，警方正深入釐清中。

無獨有偶，中和區2家分店傍晚也傳出相同事件，男子騎機車到分店後將疑似芥末粉倒入店家麻油雞鍋內，犯案後隨即逃逸。警方獲報後以車追人，發現嫌犯逃至台北市，正積極追緝中。

新北市刑大獲報後立即連繫店家負責人製作筆錄，釐清近期是否有糾紛情形，研判是預謀性、集團性犯案，已報請檢察官指揮偵辦，將待嫌犯到案後釐清犯案原因並朝恐嚇罪嫌方向偵辦。

蘆洲區這間麻油雞店遭人潑灑不明粉末。圖／民眾提供
跨年網路恐嚇4案查獲1嫌 刑事局加強網巡防模仿效應

張文隨機殺人案發後，網路出現不少恐嚇公眾或恐嚇危害公共安全貼文，刑事局統計發生118件，查獲22名犯嫌，有1人已被起訴，...

花蓮玉里山區命案！女子疑生前遭車輾壓、凌虐 男友涉重嫌移送偵辦

花蓮縣玉里大禹公墓驚傳女子疑似遭殺害棄屍，28歲林姓女子衣衫不整倒臥公墓樹林間，脖子疑有勒痕，警方懷疑林女的呂姓男友涉有...

連鎖麻油雞店驚傳遭灑不明粉末 雙北多家店受害 警追緝中

在雙北市有24間分店的莊家班麻油雞，今天驚傳蘆洲、中和、淡水、文山、北投、士林等10間分店遭人傾倒不明粉末。雙北警接獲報...

詐團黑吃黑噴辣椒水劫百萬 他「贊助」車輛同列被告

邱姓主嫌得知林男要去蘆竹某科技公司收113萬元詐款，聯絡同夥埋伏在外，趁對方拿錢離開時，多人上前包圍噴辣椒水搶錢，駕車逃...

好心收留竟險遭滅門 高雄更生人借錢遭拒竟砍老闆一家3口

高雄一名有毒品、竊盜多項前科的45歲陳姓男子入獄服刑7年，今年5月剛出獄就獲大寮區某工廠楊姓老闆好心收留，未料陳男恩將仇...

德國歹徒鑿穿金庫行竊33億 台灣早在31年前就有歹徒拿走9195萬

德國一間銀行在30日遭歹徒利用耶誕節假期，銀行暫停營業、人潮稀少時，利用大型鑽孔設備，鑿穿金庫牆壁後，竊走庫內財物，銀行...

