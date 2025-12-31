雙北多家分店受害！連鎖麻油雞店驚傳「遭灑不明粉末」 警追緝中

在雙北市有24間分店的莊家班麻油雞，今天驚傳蘆洲、中和、淡水、文山、北投、士林等10間分店遭人傾倒不明粉末。雙北警接獲報案，有男子騎機車到分店後，將整包粉末倒進整鍋麻油雞內，犯案後隨即逃逸。新北警已展開調查積極追緝中。

據了解，莊家班麻油雞位於蘆洲區的長榮店、中原店，今天下午4時許先後遭1名頭戴全罩式安全帽的男子闖入，二話不說直接將整包黃色粉末倒入大湯鍋內，迅速閃身逃逸。

警方獲報趕抵發現現場遺留「二號黃砂糖」包裝袋，懷疑被傾倒砂糖。蘆洲警調閱監視器，今晚7時許在蘆洲區集賢路某旅館逮到21歲謝姓男子，但謝男被逮後三緘其口，警方正深入釐清中。

無獨有偶，中和區2家分店傍晚也傳出相同事件，男子騎機車到分店後將疑似芥末粉倒入店家麻油雞鍋內，犯案後隨即逃逸。警方獲報後以車追人，發現嫌犯逃至台北市，正積極追緝中。

新北市刑大獲報後立即連繫店家負責人製作筆錄，釐清近期是否有糾紛情形，研判是預謀性、集團性犯案，已報請檢察官指揮偵辦，將待嫌犯到案後釐清犯案原因並朝恐嚇罪嫌方向偵辦。