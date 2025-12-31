快訊

習近平發表2026年新年賀詞 涉台論述低調：統一的歷史大勢不可阻擋

北市跨年晚會…天公不作美下雨 晚間7時開場人潮略顯冷清

等20時25分煙火！人潮持續湧入淡水迎跨年盛事 2萬人雨中卡位

聽新聞
0:00 / 0:00

跨年網路恐嚇4案查獲1嫌 刑事局加強網巡防模仿效應

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

張文隨機殺人案發後，網路出現不少恐嚇公眾或恐嚇危害公共安全貼文，刑事局統計發生118件，查獲22名犯嫌，有1人已被起訴，其中揚言於跨年期間犯案有4件，已查獲1人。刑事局表示，加強網路巡查從速究辦，防止模仿效應。

刑事局發現，近期網路社群、討論區、通訊軟體等，陸續出現暴力暗示、模仿犯罪或情緒性過激言論，擔憂產生連鎖式模仿與擴散效應，引發社會不安，甚至影響公共安全；已統籌全國各警察機關啟動網路巡查專案，針對恐嚇言論即時蒐證、迅速釐清，與檢方密切聯繫從速究辦，持續調閱資料追查尚未偵破案件。

刑事局表示，網路訊息具高度傳播與渲染性，特定用語或表述方式，可能被他人解讀為威脅、鼓勵或合理化暴力行為，進而引發恐慌，甚至模仿效應；政府雖尊重民眾言論自由，仍呼籲民眾發言時審慎思考內容與措辭，避免使用恐嚇、煽動或鼓吹攻擊文字。

刑事局指出，對企圖利用節慶期間散布恐嚇、製造社會不安絕不寬貸，呼籲民眾於網路空間應理性發言、審慎轉傳，避免轉傳或附和恐嚇、模仿或暴力暗示內容；如發現疑似危害公共安全貼文或影片，保留相關資訊向警方反映，共同維護網路環境與社會安全。

張文隨機殺人案發後，網路出現不少恐嚇公眾或恐嚇危害公共安全貼文，其中揚言於跨年期間犯案有4件，刑事局加強網路巡查。記者李奕昕／攝影
張文隨機殺人案發後，網路出現不少恐嚇公眾或恐嚇危害公共安全貼文，其中揚言於跨年期間犯案有4件，刑事局加強網路巡查。記者李奕昕／攝影

網路 恐嚇 刑事局

延伸閱讀

吳宗憲批不執行死刑「警察累死、法務部裝死」 鄭銘謙：你有證據？

北捷攻擊案凶嫌張文教召未報到遭通緝 官員認了相關案例少見

不在乎張文看什麼動漫、玩哪款手遊！遭批反智：製造下一顆未爆彈

張文被查扣物品疑恐怖「燒夷彈」 若附著皮膚將釀嚴重傷害

相關新聞

跨年網路恐嚇4案查獲1嫌 刑事局加強網巡防模仿效應

張文隨機殺人案發後，網路出現不少恐嚇公眾或恐嚇危害公共安全貼文，刑事局統計發生118件，查獲22名犯嫌，有1人已被起訴，...

花蓮玉里山區命案！女子疑生前遭車輾壓、凌虐 男友涉重嫌移送偵辦

花蓮縣玉里大禹公墓驚傳女子疑似遭殺害棄屍，28歲林姓女子衣衫不整倒臥公墓樹林間，脖子疑有勒痕，警方懷疑林女的呂姓男友涉有...

詐團黑吃黑噴辣椒水劫百萬 他「贊助」車輛同列被告

邱姓主嫌得知林男要去蘆竹某科技公司收113萬元詐款，聯絡同夥埋伏在外，趁對方拿錢離開時，多人上前包圍噴辣椒水搶錢，駕車逃...

好心收留竟險遭滅門 高雄更生人借錢遭拒竟砍老闆一家3口

高雄一名有毒品、竊盜多項前科的45歲陳姓男子入獄服刑7年，今年5月剛出獄就獲大寮區某工廠楊姓老闆好心收留，未料陳男恩將仇...

德國歹徒鑿穿金庫行竊33億 台灣早在31年前就有歹徒拿走9195萬

德國一間銀行在30日遭歹徒利用耶誕節假期，銀行暫停營業、人潮稀少時，利用大型鑽孔設備，鑿穿金庫牆壁後，竊走庫內財物，銀行...

25歲男多次在社群平台留言「暗殺總統」恐嚇公眾罪送辦

台北捷運1219發生隨機殺人案，杜絕模仿犯發生，警方強化網路巡邏，25歲謝姓男子多次在threads平台留言「暗殺總統」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。