花蓮玉里山區命案！女子疑生前遭車輾壓、凌虐 男友涉重嫌移送偵辦

花蓮縣玉里大禹公墓驚傳女子疑似遭殺害棄屍，28歲林姓女子衣衫不整倒臥公墓樹林間，脖子疑有勒痕，警方懷疑林女的呂姓男友涉有重嫌，傍晚把人帶回警局，呂男辯稱是男女朋友吵架，正進一步了解案情。

玉里警分局今天上午11時許接獲報案，玉里鎮大禹里山區公墓發現一名女子倒臥地面，已無生命跡象。警方獲報後，立即封鎖現場並初步勘查，同時通報鑑識人員到場採證。

經查，死者為林姓女子，現場尚有一名呂姓男子在場，警方當場將呂姓男子依現行犯逮捕，隨即成立專案小組，調閱周邊及沿線監視器畫面，並報請花蓮地檢署檢察官指揮偵辦，經詢問後，依涉嫌殺人罪嫌移送花蓮地檢署偵辦，相關案情仍持續釐清中。

據了解，林姓女子頸部有疑似勒痕，身體有多處瘀傷挫傷，甚至臀部有明顯輪胎輾壓痕，衣衫不整平躺，目前不排除死者生前遭勒頸及毆打凌虐，並遭車輛輾壓，警方鑑識人員把現場相關跡證送驗。而呂姓男子只稱兩人吵架，林女自行跳車才造成身上傷勢。