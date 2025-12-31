詐團黑吃黑噴辣椒水劫百萬 他「贊助」車輛同列被告

快訊

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

邱姓主嫌得知林男要去蘆竹某科技公司收113萬元詐款，聯絡同夥埋伏在外，趁對方拿錢離開時，多人上前包圍噴辣椒水搶錢，駕車逃往大園換車，改往台中躲藏，企圖製造斷點，檢警將邱等人先行起訴，清查犯案車輛車主桃園地檢署認定張男雖未親自動手，仍屬共同正犯，依加重強盜罪嫌追加起訴。

起訴指出，24歲張男與邱姓主嫌、林姓、楊姓等多名友人共謀，邱事先不知從何處得知林姓被害人於2024年3月4日上午要去桃園蘆竹某科技公司找范男收113萬元詐欺款項，於是著手進行黑吃黑計畫。

張男早於2月先行在台中購買車輛，並於案發前夕3月3日晚間將車交給邱姓主嫌使用，當天上午邱男等4人依照計畫埋伏在蘆竹科技公司外，見林姓被害人取完款後步出公司，立刻上前噴灑辣椒水，趁林男無法反抗之際搶走現金，隨後分頭搭乘預先安排的接應車輛逃往台中。

抵達台中後，又找來2名不知情友人搭載，再分頭逃逸，其中林姓共犯找代理駕駛將他們的車從桃園大園區開回台中，但桃園警方早一步守在停車場外，攔查不知情的代駕，並趁林姓共犯要求刪除對話紀錄滅證之前，循線先逮獲。

檢警追查另部犯案車輛時發現，張姓車主早在犯案前晚，就曾駕車到邱姓主嫌住處碰面開會，且監視錄影畫面清晰拍下他出入身影，此外，檢方掌握張男關鍵的車輛買賣合約，證實作案車輛確實是由張男提供。

檢方認為，提供車輛的張男與其餘共犯應論以共同正犯，涉犯刑法第330條第1項、第321條第1項第4款的加重強盜罪嫌，建請法院沒收犯罪所得及供犯罪所用車輛。

桃園蘆竹某科技公司外去年3月4日上午發生男子邱慶彰夥同友人黑吃黑，噴辣椒水打劫收取百萬元詐款的林姓男子，犯案後駕車逃逸，檢警陸續收網將提供犯案車輛的張男列為共犯，依加重強盜罪嫌追加起訴。記者陳恩惠／攝影
桃園地檢署 辣椒水 車主

