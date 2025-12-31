好心收留竟險遭滅門 高雄更生人借錢遭拒竟砍老闆一家3口

高雄一名有毒品、竊盜多項前科的45歲陳姓男子入獄服刑7年，今年5月剛出獄就獲大寮區某工廠楊姓老闆好心收留，未料陳男恩將仇報，僅因借錢遭拒，竟在深夜持美工刀狂砍老闆一家3口，連12歲男童也不放過，差點鬧出人命，高雄地檢署偵結認定陳男殺人未遂等罪將他起訴，並建請法院從重量刑。

檢方調查，陳姓男子（45歲）染有毒癮，自2017年起陸續犯下多起竊盜及毒品案件，入獄服刑長達7年，今年5月出獄後，經友人轉介到高雄大寮區一家工廠工作，楊姓老闆見他是更生人非但不嫌棄，還好心收留他擔任雜工，盼能助他重新做人。

未料今年10月27日，陳男開口向楊男借錢，楊男詢問用途時，陳男支吾其詞，楊男懷疑他毒癮未戒，擔心借錢是為了購買毒品，因而斷然拒絕，不料此舉竟引讓陳男懷恨在心引發殺機。

當晚11時許，陳男持預藏的美工刀潛入工廠後方宿舍，趁楊姓老闆一家3口熟睡之際，直接朝楊男頸部揮砍，楊男劇痛驚醒，身旁的妻子與12歲兒子也被呼救聲嚇醒，楊妻見狀奮不顧身徒手阻擋，也遭陳男砍傷，隨即負傷逃往工廠辦公室將門反鎖。

殺紅眼的陳男見無法闖入辦公室，竟將目標轉向楊男年僅12歲的兒子，持刀在廠房內瘋狂追殺，楊妻隔著辦公室玻璃，目睹丈夫倒臥血泊掙扎、愛子遭惡徒追殺的驚悚畫面，崩潰報警求援。

陳男見楊妻報警，隨即倉皇逃離現場，警消獲報趕抵，緊急將身受重傷的楊男送醫，才撿回一命。警方隨即成立專案小組追緝，隔天在台南林鳳營車站將逃亡的陳男逮捕歸案。

偵訊期間，陳男對案情避重就輕，檢方痛批陳男剛出獄不到5個月，不思雇主收留之恩，僅因借貸未果即對一家3口痛下殺手，手段凶殘且毫無悔意，偵結後依殺人未遂罪嫌提起公訴，並向法院請求從重量刑。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885