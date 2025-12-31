快訊

消失的法人／法人沒進場園長、教保員硬扛 非營利沒保障

蔡依林演唱會藏各種彩蛋！音樂總監揭幕後祕辛「可多刷幾場尋寶」

驚！婦人帶菜刀直闖台中地院 10多名警著防彈背心盾牌衝現場

聽新聞
0:00 / 0:00

好心收留竟險遭滅門 高雄更生人借錢遭拒竟砍老闆一家3口

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄一名有毒品、竊盜多項前科的45歲陳姓男子入獄服刑7年，今年5月剛出獄就獲大寮區某工廠楊姓老闆好心收留，未料陳男恩將仇報，僅因借錢遭拒，竟在深夜持美工刀狂砍老闆一家3口，連12歲男童也不放過，差點鬧出人命，高雄地檢署偵結認定陳男殺人未遂等罪將他起訴，並建請法院從重量刑。

檢方調查，陳姓男子（45歲）染有毒癮，自2017年起陸續犯下多起竊盜及毒品案件，入獄服刑長達7年，今年5月出獄後，經友人轉介到高雄大寮區一家工廠工作，楊姓老闆見他是更生人非但不嫌棄，還好心收留他擔任雜工，盼能助他重新做人。

未料今年10月27日，陳男開口向楊男借錢，楊男詢問用途時，陳男支吾其詞，楊男懷疑他毒癮未戒，擔心借錢是為了購買毒品，因而斷然拒絕，不料此舉竟引讓陳男懷恨在心引發殺機。

當晚11時許，陳男持預藏的美工刀潛入工廠後方宿舍，趁楊姓老闆一家3口熟睡之際，直接朝楊男頸部揮砍，楊男劇痛驚醒，身旁的妻子與12歲兒子也被呼救聲嚇醒，楊妻見狀奮不顧身徒手阻擋，也遭陳男砍傷，隨即負傷逃往工廠辦公室將門反鎖。

殺紅眼的陳男見無法闖入辦公室，竟將目標轉向楊男年僅12歲的兒子，持刀在廠房內瘋狂追殺，楊妻隔著辦公室玻璃，目睹丈夫倒臥血泊掙扎、愛子遭惡徒追殺的驚悚畫面，崩潰報警求援。

陳男見楊妻報警，隨即倉皇逃離現場，警消獲報趕抵，緊急將身受重傷的楊男送醫，才撿回一命。警方隨即成立專案小組追緝，隔天在台南林鳳營車站將逃亡的陳男逮捕歸案。

偵訊期間，陳男對案情避重就輕，檢方痛批陳男剛出獄不到5個月，不思雇主收留之恩，僅因借貸未果即對一家3口痛下殺手，手段凶殘且毫無悔意，偵結後依殺人未遂罪嫌提起公訴，並向法院請求從重量刑。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

慣竊毒犯遭關7年後出獄被好心老闆收留，借錢遭拒竟持刀追砍老闆全家。記者巫鴻瑋／翻攝
慣竊毒犯遭關7年後出獄被好心老闆收留，借錢遭拒竟持刀追砍老闆全家。記者巫鴻瑋／翻攝

老闆 殺人未遂 毒品

延伸閱讀

高雄推廢棄藥品回收 籲循「倒沖集混封回」6口訣

高雄公布動物疾病檢驗統計 禽流感「全陰性」

高雄休旅車失控連撞3車釀1死1傷 女騎士遭撞送醫不治

哥倫比亞總統：美軍炸毀委內瑞拉毒品工廠

相關新聞

工程糾紛引殺機？台南仁德男子持刀傷人後逃逸 警全力查緝中

台南仁德後壁厝昨晚6點多發生一起持刀傷人糾紛，37歲楊姓男子長期與54歲陳姓男子配合工程工作，近期臨近年關，楊男工作卻突...

台東泰源監獄收容人運動後昏厥 送醫搶救不治

法務部矯正署泰源監獄今上午傳出年約50歲曾姓收容人，在完成晨間運動後，突然昏厥倒地，當場失去生命徵象。監所人員發現後立即...

好心收留竟險遭滅門 高雄更生人借錢遭拒竟砍老闆一家3口

高雄一名有毒品、竊盜多項前科的45歲陳姓男子入獄服刑7年，今年5月剛出獄就獲大寮區某工廠楊姓老闆好心收留，未料陳男恩將仇...

德國歹徒鑿穿金庫行竊33億 台灣早在31年前就有歹徒拿走9195萬

德國一間銀行在30日遭歹徒利用耶誕節假期，銀行暫停營業、人潮稀少時，利用大型鑽孔設備，鑿穿金庫牆壁後，竊走庫內財物，銀行...

板橋深夜怪男持棍棒砸車 被逮辯稱吸毒後心情差砸車發洩

新北市板橋警方昨天（30日）深夜11時許獲報，有名男子持問棍棒在民權路無故敲打路邊機車，警方到場察看發現符合特徵的44歲...

德國耶誕假期銀行金庫被鑿穿恐洗劫33億 學者：國內慎防節日犯案模式

德國發生一起重大竊案，竊賊趁耶誕節假期期間銀行暫停營業、人潮稀少之際，「鑽入」一家銀行金庫，從客戶保管箱盜走至少價值10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。