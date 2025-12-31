德國歹徒鑿穿金庫行竊33億 台灣早在31年前就有歹徒拿走9195萬

德國一間銀行在30日遭歹徒利用耶誕節假期，銀行暫停營業、人潮稀少時，利用大型鑽孔設備，鑿穿金庫牆壁後，竊走庫內財物，銀行損失恐達33億元，鑿破銀行金庫的竊案，不過在台灣，早在1994年，嫌犯林進發犯下的華南銀行大稻埕分行「鑿牆竊案」，得手9195萬元，則被視為台灣歷史上損失金額最高的「金庫鑿牆竊案」，當時行員上班打開金庫時發現，厚達15公分的金庫鋼板被以焊燒工具燒開，外面約35公分的混凝土外牆，也被鑿穿一個大洞。

另外，2003年的華南銀行萬華分行竊案，當時歹徒以碎石機鑿開金庫隔間牆的通風口，偷走現金、美金約2980萬元，兩名歹徒在隔年落網，遭判刑7年確定。

華南銀行萬華分行的「鑿牆竊盜案」發生在2003年12月22日，由許文斌、邱德仁與綽號「阿忠」的男子共同犯案，此案由邱負責傳授解除保全系統的方法，再由許男、「阿忠」動手行竊，二人除了利用銀行隔壁正在施工的工地，攀爬防火牆進入銀行之外，也趁行員尚未設定保全前，敲破玻璃窗，以貼布、紙箱等物品，遮蔽紅外線感應器。

許男、「阿忠」犯案時還趁當天上午9時許，街道人聲鼎沸時，使用碎石機，鑿開金庫隔間牆的通風口，鑿到可容人通過的大小，再由「阿忠」鑽入金庫，利用砂輪機、螺絲起子破壞保險櫃，二人將現金2700多萬元、美金6萬6400多元裝入垃圾袋後，由防火巷搭車離開，許與邱在隔年1月間落網。