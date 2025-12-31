25歲男多次在社群平台留言「暗殺總統」恐嚇公眾罪送辦

台北捷運1219發生隨機殺人案，杜絕模仿犯發生，警方強化網路巡邏，25歲謝姓男子多次在threads平台留言「暗殺總統」等內容，屏東縣警方偵辦，今將謝男帶回調查，警詢後依恐嚇公眾罪移送，檢方訊問後請回。

屏東縣警察局指出，日前接獲報案，特定帳號在Threads平台發表恐嚇言論，多次留言「暗殺總統」內容，為防止該網路恐慌言論影響社會秩序，隨即展開偵辦。

警方獲報後，鎖定嫌犯住在高雄25歲的謝姓男子，謝男平日從事保全。警方今將謝男帶回，警詢後依恐嚇公眾罪嫌送屏東地檢署，檢方訊問後請回。