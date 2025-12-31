快訊

習近平發表2026年新年賀詞 涉台論述低調：統一的歷史大勢不可阻擋

北市跨年晚會…天公不作美下雨 晚間7時開場人潮略顯冷清

等20時25分煙火！人潮持續湧入淡水迎跨年盛事 2萬人雨中卡位

25歲男多次在社群平台留言「暗殺總統」恐嚇公眾罪送辦

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

台北捷運1219發生隨機殺人案，杜絕模仿犯發生，警方強化網路巡邏，25歲謝姓男子多次在threads平台留言「暗殺總統」等內容，屏東縣警方偵辦，今將謝男帶回調查，警詢後依恐嚇公眾罪移送，檢方訊問後請回。

屏東縣警察局指出，日前接獲報案，特定帳號在Threads平台發表恐嚇言論，多次留言「暗殺總統」內容，為防止該網路恐慌言論影響社會秩序，隨即展開偵辦。

警方獲報後，鎖定嫌犯住在高雄25歲的謝姓男子，謝男平日從事保全。警方今將謝男帶回，警詢後依恐嚇公眾罪嫌送屏東地檢署，檢方訊問後請回。

警方提醒，言論自由是憲法保障人民權利，惟並非毫無界線，凡涉及暴力、危害公眾安全或散布危害社會安定之不實訊息，皆已逾越合法保障範圍，將秉持保障合法取締非法的態度，對於任何發表恐嚇安全之言論都力求嚴速查辦。

高市25歲謝姓男子在threads社群平台多次留言「暗殺總統」。圖／讀者提供
高市25歲謝姓男子在threads社群平台多次留言「暗殺總統」。圖／讀者提供
高市25歲謝姓男子在threads社群平台多次留言「暗殺總統」。圖／讀者提供
高市25歲謝姓男子在threads社群平台多次留言「暗殺總統」。圖／讀者提供

