板橋深夜怪男持棍棒砸車 被逮辯稱吸毒後心情差砸車發洩

新北市板橋警方昨天（30日）深夜11時許獲報，有名男子持問棍棒在民權路無故敲打路邊機車，警方到場察看發現符合特徵的44歲陳男立即將他攔下。陳男坦承吸安後心情不佳才會砸機車發洩，並交付吸食器及殘渣袋，詢後依毒品、毀損罪嫌送辦。

據了解，陳男昨晚11時許在家中吸食安非他命後，持棍棒至板橋區民權路上敲砸路邊停放機車，民眾發現後立即報警。板橋警獲報到場巡查，10多分鐘後在中正路80巷發現在路上閒晃的陳男立即將他攔下盤查。

陳男坦承吸食安非他命後因心情不好，才會持棍棒砸路邊機車發洩，隨後主動交付安非他命殘渣袋及吸食器，警方將陳男帶回警局，將待尿液結果出爐後依毒品送辦。另外警方將持續連繫被毀損的機車車主製作筆錄，待筆錄完成後依毀損罪嫌送辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885