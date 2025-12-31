屏東南州傳槍響…通緝犯拒捕警開40多槍制伏 驚險畫面曝光

屏東縣南州鄉昨天中午驚傳槍響，遭通緝的李姓男子因被警方圍捕，想要脫逃竟開車衝撞，警方共開了40多槍才將李嫌制伏，過程中造成3名員警受傷，十分驚險，相關畫面今天曝光。警方也查獲李嫌持有非法槍彈並起獲毒品，全案移送屏東地檢署偵辦。

35歲的李嫌為槍砲通緝犯，持有非法槍彈，又有危害其他民眾的情事，嚴重影響社會治安，東港警分局報請屏東地檢署檢察官指揮後展開查緝，並鎖定李嫌使用交通工具，也發現其躲藏在南州鄉一處動物保育農場。

專案人員持續跟監，確定不會影響其他民眾安全後，昨天中午警方全副武裝身穿防彈衣實施圍捕，擔心李嫌逃逸，先以偵防車堵住牧場唯一出入口。不過李嫌不願就範，開車企圖撞開警方包圍，過程中警方以手槍、烏茲衝鋒槍共開40多槍，才順利將其成功壓制。

衝撞過程中也有3名員警受傷，包括東港警分局偵查隊長葉憲威等2人遭玻璃割傷，另1陽則是腳踝遭撕裂傷，所幸均無大礙。警方查獲李嫌持有非法槍彈並起出毒品等，全案移送屏東地檢署偵辦。

