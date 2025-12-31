德國耶誕假期銀行金庫被鑿穿恐洗劫33億 學者：國內慎防節日犯案模式

德國發生一起重大竊案，竊賊趁耶誕節假期期間銀行暫停營業、人潮稀少之際，「鑽入」一家銀行金庫，從客戶保管箱盜走至少價值1000萬歐元（約台幣3億7470萬元）的現金與貴重物品；銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎指出國內也發生過節日犯案模式，業者應慎防。

路透與美聯社報導，這起案件發生在德國西部城市蓋爾森基興一家儲蓄銀行（Sparkasse）分行。德國多數商店與銀行自12月24日晚間起在聖誕假期期間關閉，警方直到29日凌晨火警警報響起後，才發現牆壁遭鑽出一個洞，金庫已被洗劫一空。約2700人受害。

王伯頎指出，依據本案目前現有資訊，歹徒事前必然有勘查過地形、地貌，警方應注意被砸穿的牆壁旁是否為工地，歹徒可能在假日偽裝成施工，遮蔽工地現場而無人起疑；但歹徒能夠避開監視器、保全系統，精準的掌握選擇的牆壁後方就是金庫，極大可能有內應。

德國警方聲明指出，歹徒疑似使用大型鑽孔設備，鑽穿金庫的地下室牆壁後闖入，撬開數千個保管箱，盜走現金與貴重物品；王伯頎認為，一般金庫的牆壁都十分厚實，即使動用大型設備也需要鑽很久，歹徒居然能好整以暇鑽洞，還逐一撬開這麼多保管箱，顯然進出好幾趟以上。

王伯頎表示，歹徒事先必然勘查清楚動線，並抓準連假期間，沒有行員上班，民眾也不會注意他們，計畫縝密，並耗時許久犯案；銀行竟然渾然不覺，防護措施完全失靈，在很多方面都有疏失。他研判，本案一定有一個老手是帶頭策畫的人，再帶著共犯或徒弟一起犯案。

王伯頎分析此犯罪集團犯罪動機，犯罪者過去應已有多次成功竊盜經驗，由小件偷到大件，成為資深老手，因多次得逞未被捕，有僥倖心理，決定在年底幹一票大的；歹徒首先會找好銀行中缺錢或想要一夜暴富的內應，以利誘之，讓對方交出所有需要的資訊，也可能是金庫設計者。

接著歹徒策劃在誕節假期期間犯案，以施工來偽裝，因施工工具跟犯案工具等於一致，一般人忙於過節，無人聞問歹徒在幹什麼；經內鬼告知應該打穿的牆壁位置，以及要避開的防盜設施，歹徒準確進入金庫，如入無人之境，在假日慢慢破壞保管箱，搬光現金、珠寶。

警方發言人諾瓦奇克（Thomas Nowaczyk）表示，調查人員研判失竊金額介於1000萬至9000萬歐元之間（約台幣3億7470萬元至33億7230萬元），德新社（dpa）指出，這起竊案可能是德國史上規模最大的劫案之一；王說明，據他所知，保險理賠只有1萬歐元，客戶恐將血本無歸。

王伯頎指出，犯罪學中有「情境犯罪預防」理論，利用預防策略，對犯罪情境加以控制，增加犯罪的風險及成本，降低犯罪獲得的利益與機會，達到預防犯罪的效果；民眾將珍貴財物交給銀行保管，就是相信銀行十分安全，沒想到銀行卻未落實預防，財物放在金庫竟然會被偷。

王建議，事發銀行甚至是國內相關銀行，應該以本案作為借鏡，立即全面盤點監視器、保全系統，不要有壞軌、無法回放等情形；在國內即將迎來農曆連假期間，應加強防護人力，導入AI監控作為輔助，系統直接連線到銀行經理、負責人，一有異狀立即通報到其手機。

王也呼籲，德國本案27日就有民眾晚間曾看到數名男子在搬運大型袋子，29日清晨又有民眾看到一輛黑色Audi RS 6駛離該停車場，車內有人戴著面罩，卻都沒有人立即報案；其實民眾應該雞婆一下，如發現在根本不可能施工的時間，銀行旁還有人施工，確認可疑就應報警。