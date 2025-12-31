侵占款項付房款、裝潢費判3年半 蔡正元仍是「三中案」唯一有罪被告

國民黨前主席馬英九、前中投董事長張哲琛、總經理汪海清被控為在2005年12月、廣電法規定的時限前退出媒體經營，賤賣中視、中廣、中影股權與舊黨部大樓，台北地檢署2018年依證券交易法等罪起訴馬等6人，一審除認前立委蔡正元犯刑法業務侵占罪、商業會計法不為記錄致生不實罪外，其餘5人皆無罪。案經上訴，台灣高等法院今仍判馬等5人無罪。'

本案被告包括馬英九、張哲琛、汪海清、蔡正元、蔡的妻子洪菱霙、岳父洪信行。唯一有罪的蔡正元被台北地院依刑法業務侵占罪判3年6月徒刑，依商業會計法判6月得易科罰金之刑，並沒收2億8032萬犯罪所得，高院今撤銷業務侵占及犯罪所得部分，但仍判蔡3年6月徒刑，沒收2億3919萬餘元，而洪菱霙則改沒收4113萬元，其餘上訴駁回。

蔡正元、妻子洪菱霙被控將豪宅「日升月恆」借名登記在領航基金會名下，挪用基金會款項支付房款和裝潢費，涉犯公益侵占罪嫌；洪菱霙、父親洪信行另被控業務侵占、背信、洗錢等罪，父女一審無罪。

高院行準備程序時，蔡正元指檢方故意胡亂拼湊事實，控他嚴重侵害阿波羅公司、郭台強妻子羅玉珍、前中影副董事長莊婉均的利益，破壞交易安全等，毫無根據；另臨時增加他公益侵占的罪名，一審已證明他沒有公益侵占領航基金會的資金。

他說，莊婉均2006年5至8月期間，掏空中影公司7.5億元，因中影也向銀行貸款30億，若無法彌補7.5億元的缺口，銀行會抽銀根，公司會有倒閉危機；他當時身為中影董事長，為了救中影，動用個人所有資源，想辦法彌補7.5億元的缺洞，終於在帳面上弭平，讓中影度過危機，他因此取得中影對莊婉均的債權，7.5億元也變成他的負債。

不過高院未採信蔡的說詞，仍判他有罪。