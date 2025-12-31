快訊

三中案仍無罪！馬辦批：民進黨追殺超過10年 各界應反對「東廠」迫害

充電就有怪聲！iPhone 17 Pro喇叭傳災情 像「老舊收音機」

「三中案」纏訟7年 前總統馬英九二審仍判決無罪

除了三中案再獲無罪外 馬英九捲入「這些弊案」也都全身而退

聯合報／ 記者林孟潔王宏舜／台北即時報導
前總統馬英九。圖／聯合報系資料照片
前總統馬英九。圖／聯合報系資料照片

前總統馬英九被控任國民黨主席期間賤賣三中和舊中央黨部大樓，造成國民黨損害72.9億元，台北地檢署依違反證交法等罪嫌起訴馬等人，一、二審均判決馬英九無罪；而三中案是馬英九繼特別費、洩密案被判無罪確定後，第三件被起訴獲判無罪（尚未確定）的案子。

馬英九2016年卸任總統後，官司纏身，細數馬英九被控案件多，重大弊案包括特別費案、洩密案、富邦併購北銀案、大巨蛋圖利案、國發院土地案等。

2006年國務機要費案後，檢調調查各首長特別費案，引爆告發潮，有兩百多位藍、綠首長身陷司法風暴，辦案人員曾以「血流成河」來比喻這場一發不可收始的恐怖氛圍，其中馬英九特別費案最受矚目。馬英九被起訴擔任台北市長時公費徇私報銷，馬宣布辭去黨主席，2011年立法院通過特別費除罪化。

特別費案審判時，馬英九用「大水庫」理論辯捐款大於收入，力爭無罪，最高法院2008年4月24日判馬英九無罪確定，僅部屬余文被依偽造文書罪判刑一年定讞。另馬英九被控以特別費報支、核銷愛犬「馬小九」動檢所留置費、健康檢查、住院醫療及其他代購品費用共9900元，檢方處分不起訴。

馬英九2017年被台北地檢署起訴違反公務員洩漏中華民國國防以外秘密罪嫌、通訊保障及監察法和個人資料保護法，一審以馬行使總統的「權限爭議處理權」判決無罪，但二審以馬並未召集相關立院人員會商，沒行使調解權，逆轉依違反通保法判他4月得易科罰金之刑，是馬首度被判有罪。

案件經最高法院撤銷發回更審，更一審2019年認定檢方舉證不足，馬未以總統身分主動違法取得資訊，也未違法利用他人個資；法院應落實無罪推定原則，維持一審無罪結果，全案無罪確定。

至於大巨蛋圖利案、富邦併購北銀案、國發院土地案，檢察官多次認定沒有證據證明馬英九圖利，查無不法全案簽結。

三中案 馬英九

延伸閱讀

「三中案」纏訟7年 前總統馬英九二審仍判決無罪

纏訟7年！馬英九「三中案」一審無罪檢上訴 高院10點宣判

數字說話了！昨是今非的總統賴清德最沒資格談憲政

【重磅快評】「馬維拉」不拉 賴總統改找「韓維拉」

相關新聞

三中案仍無罪！馬辦批：民進黨追殺超過10年 各界應反對「東廠」迫害

纏訟7年的「三中案」，台灣高等法院今駁回上訴，前總統馬英九仍維持無罪。對高等法院判決結果，馬英九辦公室今表示，馬英九非常...

馬英九依速審法「幾乎可確定無罪」 高檢署研議提上訴

國民黨前主席馬英九、前中投董事長張哲琛、總經理汪海清被控為在2005年12月、廣電法規定的時限前退出媒體經營，賤賣中視、...

侵占款項付房款、裝潢費判3年半 蔡正元仍是「三中案」唯一有罪被告

國民黨前主席馬英九、前中投董事長張哲琛、總經理汪海清被控為在2005年12月、廣電法規定的時限前退出媒體經營，賤賣中視、...

馬英九二審也獲判無罪！三中交易案20年來事件始末看這裡

前總統馬英九被控擔任國民黨黨主席期間賤賣中視、中影、中廣及舊中央黨部大樓，造成國民黨損害72.9億元，檢方依違反證券交易...

除了三中案再獲無罪外 馬英九捲入「這些弊案」也都全身而退

前總統馬英九被控任國民黨主席期間賤賣三中和舊中央黨部大樓，造成國民黨損害72.9億元，台北地檢署依違反證交法等罪嫌起訴馬...

「三中案」纏訟7年 前總統馬英九二審仍判決無罪

國民黨前主席馬英九、前中投董事長張哲琛、總經理汪海清被控為在2005年12月、廣電法規定的時限前退出媒體經營，賤賣中視、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。